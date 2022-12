Julepynten ble hentet fram i siste liten. Janus Smarason er vert når Trondheims fire islandske idrettshelter møtes for aller første gang. På julaften står kokt skinke på menyen. Denne dagen falt valget enstemmig på sushi. Sport Janus Smarason For islendingene blir det ingen jul uten en sko i vinduet

22. des. 2022 17:07 Sist oppdatert nå nettopp

To islandske håndballproffer spiller for Kolstad. To islandske fotballproffer spiller for RBK.

Hvordan er egentlig livet som idrettsproff i Trondheim? Hva drømte islendingene om som unge idrettstalenter hjemme på sagaøya? Og hva ønsker de seg til jul?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn