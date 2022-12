Droppet feiring mot Leeds: – Jeg følte ikke for å juble

(Leeds – Manchester City 1–3) Erling Braut Haaland (22) ble tomålsscorer mot Leeds, men lot være å feire da han for første gang dro tilbake for å spille fotball i fødebyen.

28. des. 2022 22:55 Sist oppdatert 17 minutter siden

Oppdateres!

Haaland brente to store sjanser i første omgang, men i andre omgang ble han servert to ganger av Jack Grealish. Og da var han ikke vond å be.

I feiringen var det hverken noe stort glis eller sedvanlige jubelscener fra den Leeds-fødte nordmannen. Faren hans Alfie Haaland spilte 87 kamper for klubben.

– Det var planlagt. Jeg følte ikke for å juble. Jeg har respekt for Leeds, der jeg er født. Jeg jubler selvfølgelig sammen med Jack Grealish og sier «bra jobbet», siden det var to fantastiske assist.

– Far og mor på tribunen, hele familien på tribunen. Det er spesielt. Da jeg var liten hadde jeg en Leeds-drakt med Eirik Bakke på ryggen og en City-drakt med faren min på, sa Haaland.

Alfie Haaland spilte 45 kamper for Manchester City, og det var tydelig at det var en drøm som gikk i oppfyllelse å spille på Elland Road.

– Ikke i den villeste drøm spiller jeg på Elland Road for City mot Leeds. Du klarer ikke drømme om det engang, for det er så å surrealistisk, med en far som har spilt for begge klubber. Jeg er stolt i dag, sa Haaland.

På 14 Premier League-kamper har Haaland scoret 20 mål. Ingen spillere har klart å gjøre det på færre kamper. Den forrige rekordholderen var Kevin Phillips som klarte å nå 20 mål på 21 kamper.

På 20 kamper totalt for klubben ble Haaland – med sin første scoring – også den raskeste spilleren til å nå 25 mål under manager Pep Guardiola. Den forrige rekordholderen: Lionel Messi, som klarte det samme på 28 kamper.

Manchester City slet en stund med uttellingen, men på overtid av første omgang satte Rodri inn ledelsen.

I andre omgang funket det hele bedre, og det så komfortabelt ut da Haaland sørget for at City ledet 3–0. Pascal Struijk blåste litt liv i kampen igjen da han reduserte til 1–3, med knappe 20 minutter igjen.

Men Manchester City holdt unna og vant kampen 3–1.

Haaland har fortsatt et stykke opp til Sergio Agüero, som har målrekorden for Manchester City, med 260 mål på 390 kamper for klubben.

Haaland har nå spilt 20 kamper totalt for City og har scoret 26 mål. Agüero som la opp for et år siden på grunn av hjerteproblemer tror nordmannen har sjansen til å ta rekorden fra ham.

– Hvis han holder seg stabil, og blir i City, da er alt mulig, sa Agüero til Manchester Citys hjemmeside på onsdag.

– Forhåpentligvis skjer det, for det vil føre til at City vil oppnå store ting, legger han til.

Agüero hadde et målsnitt 0,67 per kamp han spilte for klubben. Haaland snitter nå på 1,3 mål per kamp for de lyseblå.

– Statistikken hans er virkelig oppsiktsvekkende. Det er ekstra imponerende at han gjør det i Premier League, og i tillegg i hans første sesong.