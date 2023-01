Halvor Egner Granerud overlegen i hoppuka – første norske seier på 16 år

BISCHOFSHOFEN (VG) Halvor Egner Granerud (26) ledet etter den første omgangen i Bischofshofen, klinte til i finaleomgangen og vant både rennet og hoppuka sammenlagt.

Med et sistehopp på 143,5 meter kunne Granerud strekke hendene i været, slippe jubelen løs og omfavne lagkameratene på sletta som vinner av hoppuka 2022/23. Det foran 14 000 elleville tilskuere, blant dem foreldrene Svein Granerud og Marit Egner.

26-åringen ble dermed den 71. vinneren av hoppuka, den niende nordmannen som vinner sammenlagt og den første nordmannen med sammenlagtseier siden Anders Jacobsen i 06/07-sesongen.

– Det er godt å se en nordmann på topp etter så mange år, sier Daniel-André Tande til VG.

Ikke nok med det, Granerud vant også rennet i Bischofshofen, det 7,9 poeng foran Anze Lanisek og 9,7 poeng foran Dawid Kubacki.

Granerud hadde et forsprang på Dawid Kubacki (32) på 23,3 poeng etter tre renn, og økte den luken etter et superhopp på 139,5 meter i den første omgangen av det fjerde og siste rennet.

– Det var deilig. Nå begynner det å nærme seg, sa pappa Svein Granerud på TV 2s sending etter førstehoppet.

Nordmannen økte med det ledelsen før finaleomgangen i Bischofshofen, og det skilte 28,2 poeng ned til polakken.

– Halvor kan tillate seg å falle i 2. omgang, sier TV 2s ekspertkommentator Marius Huse på direkten.

Siden starten i 1953, har det bare skjedd ti ganger at den som har vært best etter tre renn, ikke har vunnet hoppuken sammenlagt.

Halvor Egner Granerud åpnet med å vinne rennet i Oberstdorf og fulgte opp med å vinne nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen. I Innsbruck ble han nummer to, men den norske landslagssjefen Alexander Stöckl mente at Granerud ble snytt for seieren fordi juryen gikk ned på farten da Kubacki skulle hoppe i 1. omgang.

Dermed røk muligheten for å kunne vinne alle fire rennene - noe bare tyske Sven Hannawald i 2001/02, polske Kamil Stoch i 2017/18 og japanske Ryoyu Kobayashi i 2018/19 har klart.

– Vi holdt oss bevisst borte fra Innsbruck, men vi måtte tilbake nå, sier Graneruds mor Marit Egner til VG. Innsbruck var nemlig kjent som sønnens «problembakke» i hoppuken - inntil hans to glimrende svev denne uken.