Gir 100 millioner i krisehjelp til breddeidretten: – Våre bønner er hørt

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) åpner pengesekken og bevilger 100 millioner kroner i akutt nødhjelp til norske breddeklubber.

BEKYMRET: Kulturminister Anette Trettebergstuen vil bruke hele det økte overskuddet fra Norsk Tipping på en ny ordning som skal gå direkte til norske idrettslag.

06.02.2023 15:49 Oppdatert 06.02.2023 16:01

Det annonserer statsråden i dette intervjuet med VG.

Hun har fått med seg ropene om hjelp i norske idrettsklubber. Økonomi er i ferd med å bli en barriere som holder stadig flere utenfor.

– Ni av ti norske barn er innom idretten i løpet av barndommen. Det skyldes at det er billig å bli med. Men ut fra hva jeg hører, så frykter jeg jo at den fantastiske norske idrettsmodellen kan forvitre, sier Trettebergstuen.

Hun varsler et økt overskudd i Norsk Tipping på cirka 100 millioner kroner for fjoråret. Hele beløpet skal inn i en ny ordning som kommer breddeidretten til gode. Pengene skal utbetales i mai og gå til drift av klubbene.

VG avslørte nylig hvordan Norges Idrettsforbund har gått på en millionsmell og varslet oppsigelser internt. Likevel får sentralledelsen av norsk idrett altså ingenting når kulturministeren nå bevilger friske penger.

Kulturministeren er klar på at hun har handlingsrom til å fordele pengene slik hun selv ønsker.

– Det økte overskuddet blir på cirka 100 millioner kroner, selv om den eksakte summen ikke kommer før i mai. Disse pengene vil deles ut på en ubyråkratisk måte. Målet er å hjelpe dem som sliter med å kunne delta i idretten, sier Trettebergstuen.

Hun vil nå gå i dialog med norsk idrett om hvordan pengene faktisk skal fordeles. Detaljene er ikke spikret ennå.

– Dersom pengene skal gå til drift: Du frykter ikke at de forsvinner i et stort sluk og ikke kommer vanlige folk til gode?

– Er det noe som er gjennomsiktig og demokratisk, så er det norsk idrett. Disse pengene skal gå rett til klubbene, uten et mellomledd. Rett til dem som trenger det. På den måten skal man få med flere. Forhåpentligvis kan flere som strever delta i idretten, noen kanskje også uten å måtte betale kontingent, sier Trettebergstuen.

Fornøyd kretsleder

I Oslo idrettskrets jubler generalsekretær Magne Brekke når VG overbringer budskapet. Han har lenge ropt varsko om det han ser.

OSLO-LEDER: Magne Brekke er generalsekretær i Oslo idrettskrets

I Aftenposten hevdet han før jul at idretten er i ferd med å bli for den øvre middelklassen, samt at «vi står i fare for å gi opp deler av befolkningen.».

– Ut fra det du forteller meg nå, så er dette i ferd med å bli en festdag. Våre bønner er hørt. Problemstillingen er forstått i departementet, og det er veldig, veldig bra. Så diskuterer vi gjerne med departementet hvordan ordningen kan bli i praksis, sier Brekke til VG.

Pandemien traff norsk breddeidrett hardt. Perioden ble etterfulgt av skyhøye strømpriser.

Magne Brekke mener at signalet som nå sendes til norske idrettsklubber er viktig:

– De går ikke konkurs i morgen, men det er oppløftende for idrettslagene å høre dette. Dette er ikke bare viktig for idretten. Først og fremst jubler jeg på vegne av alle barn og unge som har falt ut av idretten, eller står i fare for det, sier han.

NULL TIL NIF: Her er Anette Trettebergstuen sammen med idrettspresident Berit Kjøll.

– Hjerteskjærende

Trettebergstuen varsler nå at hun også ser på andre måter å finansiere idretten på.

– Det er fint med søkbare potter til ulike prosjekter, men vi trenger også enklere veier til å gi støtte til klubbdrift, sier hun.

Kulturministeren har nå invitert de særforbundene som sliter mest med økonomi som en barriere for deltakelse til et møte på sitt kontor. Der vil hun utfordre dem på hva de selv har gjort for å bøte på problemet det siste halvåret.

– Det er hjerteskjærende å høre om barn som slutter på idrett på grunn av økonomi. Vi skal ikke krisemaksimere tilstanden i norsk idrett, men det er viktig å ta de signalene vi får på alvor, sier Trettebergstuen.