Wille gjør et skifte: Øverjordet inn

KATOWICE (VG) Norge gjør et skifte på laget i kveldens VM-oppgjør mot Tyskland. Sander Øverjordet kommer inn for Tobias Grøndahl.



23.01.2023 14:45

— Det er ingen vraking. Grøndahl gjorde en bra kamp mot Qatar, sier Jonas Wille. Landslagssjefen begrunner bytte med om at playmaker Øverjordet kan bli viktig om Norge velger å sette inn en ekstra spiller i angrep og spille «7 mot 6».

Norge må slå Tyskland for å vinne hovedrunden. Det betyr Spania i onsdagens kvartfinale. Uavgjort eller tap gir Frankrike som motstander.

— Det er fryktelig vanskelig. Det er plusser og minuser ved begge lag. Spania har smartness, Frankrike har fysikk, for å si det enkelt. Ekstremt vanskelig å vite hvem det vil være best å møte, sier Jonas Wille.

Frankrike slo Spania 28-26 i det interne møtet søndag kveld.

Tyskland-Norge, kl. 20.30 TV 3 og Viaplay.