Jacob Boutera fikk tips av stefar og olympisk mester

2023 har vært trøblete så langt for løperen Jacob Boutera. Etter stang ut under helgens NM frykter han nok et treningsavbrekk. Da kommer oppmuntrende ord fra en tidligere OL-helt godt med.

Boutera måtte bryte løpet under helgens NM i 3000m hinder. Her under fjorårets VM i Eugene. Vis mer