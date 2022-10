Mener spillselskapene har funnet et smutthull: – Kynisk

De utenlandske spillselskapene er borte fra TV-skjermen - men pøser nå reklamepengene inn på internett og i sosiale medier med bruk av kjendisambassadører og influensersponsing.

ACTIS-SJEF: Inger-Lise Hansen etterlyser at Lotteritilsynet slår til mot utenlandske spillselskapers reklame.

11 minutter siden

Det er generalsekretær Inger Lise Hansen i Rusfeltets samarbeidsorgan Actis som mener dette - og som bruker dette ordet for å karakterisere hva hun synes:

– Kynisk.

TV-reklamen ble forbudt fra 1. januar 2021.

NENT-kanalenene stoppet fra første stund, mens Discovery fra 15. august 2022 også har stanset reklame for bettingselskaper - i påvente av en rettssak mot staten, fordi de mener at forbudet er brudd på EØS-avtalen.

I stedet bruker altså spillselskapene nå sine reklamepenger i andre medier, ifølge Actis.

– Lotteritilsynet må øke innsatsen for å avdekke og gjennom bøter gripe inn overfor dem som medvirker til å markedsføre ulovlige pengespill, mener generalsekretær Inger Lise Hansen.

– Influenserne må se at myndighetene ikke ignorerer denne ulovlige markedsføringen. Regjeringen må også sørge for at de får ressursene og verktøyene som gjør dem i stand til å oppnå reelle resultater.

Actis hevder at dette er eksempler på ulovlig markedsføring av utenlandske spillselskaper i sosiale medier.

– Men spillreklamen er borte fra TV-skjermene?

– De utenlandske spillselskapene har lite å klappe seg på skuldrene for når de nå har sluttet med TV-reklame, hvis de i stedet bare flytter budsjettet over på sosiale medier, mener Inger Lise Hansen - som ikke er sikker på om influenserne i det hele tatt er klar over at det å reklamere for utenlandske bettingselskaper er ulovlig.

– De trenger også kunnskap rundt spillavhengighet og hvordan reklame kan trigge dette. Det vil kanskje få noen til heller å bruke innflytelsen sin til å fronte annen tematikk, mener hun.

DIREKTØR: Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet mener at en ny lov vil gi dem bedre muligheter til å rydde opp.

Direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet lover å rydde opp:

– Vi vil aksjonere mot influensere, idrettsprofiler og andre kjente personer som reklamerer for ulovlige pengespill når ny lov trer i kraft fra nyttår. Den nye loven gir Lotteritilsynet muligheten til å gi overtredelsesgebyr for å reklamere ulovlig for pengespill. Influenserne risikerer bot på flere hundre tusen kroner for å bryte loven.

– Flere influensere og kjente personer har avtaler med ulovlige pengespillselskap i Norge, som for eksempel Unibet og Maria Casino, som har fått tvangsmulkt på over 1 million kroner daglig, dersom de ikke stopper sitt ulovlige tilbud i Norge.

– Også Betsson og Betsafe står i fare for å få tvangsmulkt om de fortsetter å bryte norsk lov. Dersom spillselskapene bruker influensere eller andre kjente personer til å reklamere for spillene sine, er det ulovlig, sier Hamar.

Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill, mener at Actis-sjef Inge Lise Hansen bommer:

– Det er flott at Hansen er opptatt av spillavhengighet og mer kunnskap om spillemarkedet. Med det sagt, så bommer hun jo på både ball og mål her. Den mest aggressive reklamen i markedet er det staten som finansierer i dag, mener Stenstrøm.

BRANSJEORGANISASJON: Carl Fredrik Stenstrøm.

– Nå som de utenlandske aktørene har sluttet med TV-reklame, burde Hansen feie for den norske døren. De statlige aktørene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto brukte 124 millioner på reklame bare i vår arrow-outward-link . Med kulturministerens velsignelse har de ikke bare fått lov til å reklamere på TV, men også dekke norske aviser, de okkuperer beste sendetid på statskanalen og de er synlige på landslagsdrakter, drøssevis av stadioner, overfor barn og unge, ja kort sagt overalt hvor man snur seg. Og selvsagt på sosiale medier, fortsetter generalsekretæren.

Stenstrøm peker på at Norge har en av de største andelene spillavhengige i Europa - samtidig som mange land har forlatt monopolmodellen.

– Med tanke på hvilken makt det statlige tippemonopolet sitter på, gjør de forbilledlig lite med ansvaret overfor de spillavhengige. Så sent som i år sa de nei til bidra til internasjonal forskning om nettopp spillavhengighet arrow-outward-link , så Hansens kritikk burde adresseres direkte til Anette Trettebergstuen og pengemaskinen som kontrolleres av Lotteritilsynet, avslutter Stenstrøm.

Inger-Lise Hansen innrømmer at Stenstrøm kan ha et poeng:

– Norsk Tipping og Rikstoto er ikke perfekte, men de holder seg unna interaktiv nettreklame, tilbyr ikke gratis innsatspenger for å komme i gang eller ringer deg opp og lokker med store bonuser hvis du ikke har spilt på en stund. Tall på spillavhengige kan dessuten ikke sammenlignes på tvers av landegrenser på grunn av ulike registreringsmetoder, noe Stenstrøm vet godt, sier lederen i Actis.