Huseklepp gjorde comeback for gamleklubben

For første gang på nesten tjue år, var Erik Huseklepp tilbake som spiller for Vadmyra.

Erik Huseklepp skal forsøke å redde gamleklubben sin fra nedrykk.

10 minutter siden

Under de ikke så blendende flomlysene på Kongsmyren idrettsplass på Mathopen var det duket for et spesielt comeback for en tidligere Brann-helt.

For iført den blå Vadmyra-drakten og med nummer 99 på ryggen, trasket Branns assistenttrener Erik Huseklepp inn på den lille kunstgressbanen, nesten tjue år etter han sist spilte for barndomsklubben.