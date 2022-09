Ligaens «råeste»: – Det er ikke åtte grisetaklinger

Ingen i ligaen har flere gule kort enn Erik Tønne. Nå må Ranheims nøkkelspiller stå over sin tredje kamp denne sesongen.

Erik Tønne spiller vanligvis back eller kant. Søndag var han inne som midtbanespiller - og fikk nok et gult kort.

Erik Tønne vikarierte på midtstopperplass i 3–3-kampen mot Åsane. Det skyldtes at både Sondre Lagnås og Jakob Tromsdal måtte stå over på grunn av for mange gule kort.

– Det er litt annerledes enn å spille back og kant. Jeg syns jeg løste det greit. Offensivt funket det bra, men så er det sikkert noen defensive situasjoner jeg kunne gjort det bedre i, sier Tønne.