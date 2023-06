Denne tanken vil Casper Ruud unngå i finalen

PARIS (Aftenposten): Casper Ruud ga seg selv et budskap før French Open-semifinalen. I finalen mot Novak Djokovic tyr han nok til samme suksessformel.

Casper Ruud virket ustoppelig mot Alexander Zverev, som også slet litt fysisk. På søndag venter legenden Novak Djokovic i finalen.

Han strakte armene til værs, så mot himmelen og holdt armene foran fjeset. Lettelse og en haug med andre gode følelser strømmet gjennom Casper Ruuds 183 centimeter lange kropp.

På alle sider av ham sto folk på beina og applauderte. 24-åringen fra Snarøya hadde nok en gang vist verden at han tilhører den ypperste eliten. På søndag spiller han sin tredje Grand Slam Grand SlamFellesbetegnelse for tennisens fire største turneringer: Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open.-finale.

Da er det spesielt ett ord han ikke vil tenke på.