Medier: Arne Slot nærmer seg jobben som Tottenham-manager

Flere engelske aviser skriver at Tottenham nærmer seg en avtale med Feyenoord-trener Arne Slot.

TROFEER I LONDON? Arne Slot har hatt stor suksess i Feyenoord. Nå ser det ut til at 44-åringen blir Tottenham-sjef.

23.05.2023 21:22

Daily Mail skriver tirsdag at nederlenderen er førstevalget til Tottenhams styreleder Daniel Levy i jakten på ny manager, men at London-klubben må være forberedt på å betale rundt 136 millioner kroner for å fristille 44-åringen fra kontrakten med Feyenoord.

Tottenham har slitt stort denne sesongen og ligger for øyeblikket på en 8.-plass i Premier League. Laget er ute av kampen om Champions League- og Europa League-plassene, men kan sikre seg en plass i Conference League med seier i siste runde.

Klubben ledes for øyeblikket av den midlertidige manageren Ryan Mason, etter at både Cristian Stellini og Antonio Conte ble sparket tidligere i sesongen.

Rafaela Pimenta, som også er agenten til Erling Braut Haaland, skal ifølge Sky Sports møte representanter fra Feyenoord for å forhandle frem en avtale som gjør at nederlenderen kan overta sjefstolen i Tottenham.

The Athletic melder at Tottenham nå gjør et formelt forsøk på å sikre seg 44-åringen.

MESTER: Arne Slot ledet Feyenoord til førsteplass i årets Æresdivisjon.

Slot ledet Feyenoord, med Marcus Holmgren Pedersen i troppen, til ligatittelen i Æresdivisjonen denne sesongen - og skal være ønsket med videre av den nederlandske klubben.

Daily Mail skriver at Slot har en utkjøpsklausul på 68 millioner kroner, men at den blir ikke gyldig før neste sommer - og dermed må klubbene bli enig om en sum.