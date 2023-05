Tennisstjerne foran politisk ladet møte: – Helt greit hvis hun hater meg

Den belarusiske tennisstjernen Aryna Sabalenka har stålsatt seg til møtet med ukrainske Marta Kostjuk under Roland-Garros-turneringen.

Aryna Sabalenka venter ingen håndtrykk i Paris. Vis mer

Kampen i første runde av storturneringen i Paris spilles samtidig som krigshandlingene pågår i Ukraina. Utøvere fra Russland og Belarus har vært og er utestengt fra deltakelse i mange idretter som følge av krigen.

Ukrainske Kostjuk har gjentatte ganger kritisert tennismyndighetene for å ha sett med for milde øyne på spillere fra de to landene. Foran møtet med verdenstoer Sabalenka er det ventet at Kostjuk vil nekte å gi sin motstander et håndtrykk.

Det siste er Sabalenka forberedt på.

Marta Kostjuk

Nektet å håndhilse

– Hvis hun hater meg, er det greit. Jeg kan ikke gjøre noe med det, sier 25-åringen ifølge AFP.

– Det kommer til å være folk som elsker meg, og det kommer til å være folk som hater meg. Hvis hun hater meg, føler jeg ikke noe sånt for henne, legger hun til.

Kostjuk nektet å håndhilse på en annen belarusisk tennisstjerne, Viktoria Azarenka, under fjorårets US Open i New York. De ble enige om å slå racketene sammen i stedet da kampen var over.

– Hvis jeg kunne, ville jeg stoppet krigen, sier Australian Open-vinner Sabalenka.

– Og angående motviljen mot håndtrykk, så kan jeg på en måte forstå dem. Jeg forestiller meg at dersom de hadde håndhilst på russere og belarusere, ville de fått så mange meldinger fra hjemlandene sine, fortsetter hun.

Møttes i fjor

Tennisprofilen argumenterer samtidig med at politikk og idrett må holdes atskilt.

Sabalenka beseiret Kostjuk i Dubai i februar 2022, bare én uke før Russland startet sin invasjon av Ukraina.

I forrige uke nektet Ukrainas Angelina Kalinina å håndhilse på russiske Veronika Kudermetova under semifinalen i en turnering i Roma.