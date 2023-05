Leeds i dyp nedrykkstrøbbel

Leeds tapte 1-3 for West Ham søndag og må dermed slå Tottenham i siste serierunde for å ha håp om å beholde plassen i Premier League.





21.05.2023 16:31 Oppdatert 21.05.2023 16:42

Leeds har to poeng opp til Everton på trygg plass med én kamp igjen for begge lag. Leicester er på plassen bak Leeds og kan gå forbi om de tar poeng mot Newcastle mandag kveld.

Dermed ligger det an til en svært spennende sisterunde for lagene i nedrykksstriden. To av lagene skal ta følge med Southampton ned til mesterskapsserien.

Everton tar imot Bournemouth i siste runde, mens Leicester skal møte West Ham på hjemmebane. Leeds skal være vertskap for Tottenham.

Rodrigo Moreno sendte Leeds i føringen etter 17 minutter med et praktmål. Weston McKennie leverte et langt innkast inn i feltet, som Rodrigo fikk stjernetreff på med hel volley. Ballen føk i hjørnet og ga Leeds en drømmestart på den viktige kampen.

Men etter det snudde det for gjestene, og West Ham tok kontroll på kampen. Etter en halvtime fikk de uttelling da Declan Rice omsatte innlegget fra Jarrod Bowen i mål.

I annen omgang scoret Bowen og Manuel Lanzini for vertene.