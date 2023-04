De svarer på flaggskipets bønn. Det synes sjefen er skummelt

Kolstads gigasatsing har etterlatt et tomrom i trøndersk håndball.

Hver onsdag etter trening spiser Melhus-spillerne kvelds sammen. Nå skal de jakte opprykk til eliteserien sammen. Fra venstre: Bjørn O Havdal, Eskil Lund, Herman Wahlberg (bak) Torbjørn Eide, Edvard Sørensen-Fuglem

06.04.2023 18:43

Da Eskil Dahl Reitan og Nicolai Daling bestemte seg for å flytte til Bergen for å utvikle seg videre, var det nok et bevis for Kolstad og trener Stian Gomo Nilsen.

Etter at de selv tok steget opp fra å være et middels eliteserielag til å gå for Champions League-tittelen, manglet det plutselig et lag for de trønderne som foreløpig ikke er helt gode nok til å spille for flaggskipet i Trondheim.