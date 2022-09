29 000 færre tilskuere enn da Northug herjet: – Vi ønsket ikke mye publikum

Rundt 1000 tilskuere dro til Granåsen for å se skistjernen i Toppidrettsveka. Under rekordåret 2015 var det 30 ganger flere.

– Det er mange som stiller spørsmålet: Hvorfor kom det ikke flere? Svaret er at vi ikke ønsket mye publikum og gjorde heller ingenting for å få folk opp dit.

Toppidrettsveka-sjef Daniel Myrmæl Helgestad anslår at rundt 1000 personer møtte opp for å se Johannes Høsflot Klæbo og de andre skistjernene i Granåsen lørdag. Etter konkurranser på Hitra og i Aure torsdag og fredag, valgte Toppidrettsveka å teste ut VM-anlegget i stedet for å være Midtbyen.