Professorer i uenighet om straffesparkanalyser: – Det er bare tull

Analyser av straffespark får idrettsprofessor Alex Krumer til å reagere. Han mener den velkjente idrettspsykologi-eksperten Geir Jordets funn er «tull».

Publisert: 16.08.2023

Professor i fotballpsykologi ved Norges idrettshøgskole, Geir Jordet, publiserer hyppig korte analyser av straffesparkkonkurranser på Twitter.

Sist i rekken var straffekonken mellom Sverige og USA i VM i New Zealand og Australia.

Analysen vekket sterke reaksjoner hos Alex Krumer:

Krumer er professor i idrettsøkonomi ved Høgskolen i Molde. Han har fått nok av Jordets analyser og kaller dem «ukorrekte». Jordet ønsker ikke å kommentere kritikken direkte, men har kommet med et tilsvar som står i sin helhet lenger ned i saken.

– Geir har et rykte på seg for å være ekspert på straffespark, men jeg har lest flere av studiene hans, og de er ekstremt svake, påstår Krumer.

– Som forsker selv ble jeg veldig overrasket over at dette i det hele tatt ble publisert, forteller han til VG.

KRITISK: Alex Krumer, professor i idrettsøkonomi ved Høgskolen i Molde, er kritisk til Geir Jordets Twitter-innlegg.

Krumer mener at analysene består av enkle sammenhenger – eller korrelasjoner korrelasjonerKorrelasjon er et statistisk mål på hvor mye to målbare størrelser henger sammen med hverandre. For eksempel betyr en positiv korrelasjon mellom høyde og vekt at høye folk ofte er tyngre enn lave folk. – av og til med et svært lite antall observasjoner.

Dette gir ifølge Krumer et feilaktig bilde av straffesparkene som analyseres – og at observasjonene ikke har noen vitenskapelig betydning.

– Fra et vitenskapelig ståsted er det veldig viktig å vise at det han gjør er feil.

EKSPERT: Geir Jordet, professor i fotballpsykologi ved Norges idrettshøgskole. Vis mer

I analysen av straffesparkkonkurransen mellom Sverige og USA peker Jordet på atferden til straffetagerne. Ting som kroppsspråk, smil og tid fra fløyten går til straffetageren løper mot ballen er blant oppførselen som er analysert.

– Det er bare tull. Det er ingenting. En lærer absolutt ingenting av det. Dette hadde ikke engang holdt i et bacheloroppgave. Jeg ville ha gitt noen stryk for dette, påstår Krumer.

Innleggene på Twitter ses av Jordets 62.000 følgere.

– Jeg ser at mange følger ham, og at han er et stort navn. Da tenker jeg at jeg har en veldig viktig oppgave med å forklare folk at det han gjør ikke alltid er korrekt, fortsetter Krumer.

Krumer påpeker at han ikke kjenner professorkollegaen personlig, men at de har hatt mange Twitter-utvekslinger.

– I hans verk fant jeg og viste ham hvor feil han tar – mer eller mindre i alt han gjør, sier Krumer bestemt.

– Hvordan har han respondert?

– Vanligvis svarer han ikke. Men han gjorde det en gang og prøvde å overbevise meg om at han på vitenskapelig vis hadde rett. Så viste jeg ham at det han skriver på Twitter er feil. Etter det sluttet han å svare, for han er sikkert redd for å svare meg, påstår Krumer og peker på analysen Jordet gjorde av straffesparkkonkurransene under VM i Qatar.

Han legger til:

– For å være ærlig er han den eneste jeg kritiserer på Twitter fordi det han legger ut, som ofte ikke er basert på seriøse vitenskapelige analyser og ikke kan repliseres med større datamengder, kan føre leserne på villspor – lesere som ikke har nok vitenskapelig kunnskap til å stille spørsmål ved hans funn, understreker Krumer.

