Sport Birgit Skarstein Kravet fra OL-sponsoren overrasket Skarstein: - Har aldri sett det før

Et uvanlig punkt i avtalen med en OL-gigant gjør at Birgit Skarstein prøver å finne tid til en Svalbard-tur i sommer.





30.06.2023 19:40

Hun er én time forsinket og har for lengst skjønt at hun kommer for sent til middagsavtalen på Britannia.

Der deltok hun på et møte i regi av Den internasjonale paralympiske komite (IPC). Som utøverrepresentant vurderte hun møtet som alt for viktig til at hun kunne ta det over Teams og fikk med seg én av fem dager.