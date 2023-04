Varslingssaken koster NIF 1,4 mill.

Varslingssaken koster Norges Idrettsforbund mer enn 1,4 millioner kroner.

26.04.2023 10:01 Oppdatert 26.04.2023 10:32

Dette kommer frem i NIFs «Åpen time» onsdag.

Det nøyaktige beløpet er 1.419.616 kroner - pluss moms.

Kostnadene handler om kjøp av juridiske og kommunikasjonsfaglige tjenester.

Samtidig beklager idrettsstyret «den negative oppmerksomhet, skade og omkostninger saken har påført norsk idrett».

– Det er altfor mye penger, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsstyret kommer også med både ros og skjult kritikk av styremedlemmet Marco Elsafadi: Han ble i en skriftlig uttalelse først omtalt som «lojal» og «dyktig». Deretter ble det lest opp en ny uttalelse med tydelig adresse til Elsafadi:

– Idrettsstyret mener at uttalelser med negative personkarakteristikker av idrettspresidenten og andre er sterkt beklagelig. Dette er lite egnet til å skape et konstruktivt klima for samarbeid og håndtering av utfordrende saker, heter det.

Marco Elsafadi har uttalt at Berit Kjøll lyver, og sagt at han trekker seg dersom hun blir gjenvalgt som idrettspresident i juni.

Varslersaken handlet om at en sentral person i administrasjonen i NIF leverte et varsel mot et styremedlem, som var Elsafadi. Saken ble avsluttet den 31. mars.

Norges Idrettsforbund har både juridisk avdeling og kommunikasjonsavdeling, men likevel er det kjøpt inn tjenester på disse to områdene i varslersaken.

– Selv om NIF har egen juridisk avdeling, er det ikke uvanlig at vi benytter ekstern juridisk hjelp, og det kan være helt nødvendig, sier generalsekretær Nils E. Aas under «Åpen time» onsdag.

VG avslørte tirsdag at en tidligere ansatt går til sak mot Norges Idrettsforbund etter at personen ble sagt opp da NIF skulle kutte kostnader.

I denne saken henter NIF inn bistand fra advokatfirmaet Arntzen de Besche. Det betyr ytterligere juridiske kostnader for Idrettsforbundet.