Sejersted mistet sensasjonell verdenscupseier - værforholdene ødela

Adrian Smiseth Sejersted (28) har aldri vunnet et verdenscuprenn - i amerikanske Aspen overrasket han alle, men så la et tykt tåkehav seg over Aspen.

03.03.2023 20:09 Oppdatert 03.03.2023 20:48

Rennet pågår - saken oppdateres

BEKREFTET: Rennet er avlyst på grunn dårlige forhold. 30 løpere må ha fullført for at rennet skal være gyldig. Kun 24 løpere har gjennomført.

Som aller første løper kastet Adrian Smiseth Sejersted seg ned utforbakken i Aspen, og leverte en råsterk ledertid med 1.31,24.

Den tiden har foreløpig ingen klart å slå, hverken Aleksander Aamodt Kilde eller verdensmester Marco Odermatt.

Sølvvinneren fra VM, Vincent Kriechmayr, er nummer to - 0,26 sekunder bak Sejersted. Aamodt Kilde er foreløpig nummer seks, hele 1,63 sekunder bak.

– Han skjønner ingenting. Det er ingen som kan slå Adrian i dag. Det er helt fantastisk, sa Viaplay-ekspert Marius Arnesen etter at Aamodt Kilde passerte målstreken.

Forholdene i Aspen blir stadig dårligere, med snøfall og tett tåke.

Tyske Andreas Sander var best på treningen i går, men var fullstending sjanseløs i tåkehavet i Aspen.

Da han kom i mål ropte han «f*** off» mot kamera:

Sejersted har to pallplasser i Super-G, men ingen i utfor.

I 2021 måtte han kaste inn håndkleet rett før VM, og overfor TV 2 fortalte Sejersted at legene hadde bedt ham om å legge opp.

Denne sesongen har han en femteplass i Kitzbühel som sitt best utfor-resultat. Kun fire ganger har Sejersted vært blant de ti beste i et utforrenn.

Fakta Adrian Smiseth Sejersted i Super-G Beste plasseringer: 2. plass, 12. desember 2020, Val d´Isere

3. plass, 29. desember 2020, Bormio

4. plass, OL i Beijing

Vis mer