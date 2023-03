Sejersted mistet sin første verdenscupseier – værforholdene ødela

Adrian Smiseth Sejersted (28) hadde aldri vunnet et verdenscuprenn og var på vei til å overraske alle, men så la et tykt tåkehav seg over Aspen.

03.03.2023 20:09 Oppdatert 03.03.2023 22:12

Seks løpere var det som skilte Adrian Smiseth Sejersted fra hans aller første verdenscupseier.

Verdenscupreglene krever nemlig at 30 løpere gjennomfører for at et resultat skal være gyldig, selv om noe skulle forhindre resten av feltet å fullføre.

Værforholdene i Aspen ble stadig verre utover dagen, preget av snøfall og tett tåke.

Etter at 24 løpere hadde fullført snappet TV-bildene opp heftig møtevirksomhet blant løperne som sto igjen på toppen, som diskuterte hvorvidt de ønsket å kjøre i den tette tåken som dominerte bakken.

Konklusjonen ble «nei», og rennet ble avlyst.

VG har vært i kontakt med Norges Skiforbund, som sier de ikke ville gjøre intervjuer fredag kveld, men til TV 2 sier Sejersted dette om situasjonen:

– Det hadde vært trivelig om de gadd å vente litt i hvert fall, kanskje tåken hadde lettet litt. Men nei, jeg så ikke helt den komme ass. De pleier å pushe litt ekstra for å få gjennom de 30 første, men ikke i dag dessverre.

– Etter en god runde har jeg fått et par albuer i trynet tidligere, men det var nok den største foreløpig, sier Sejersted til TV 2.

Som aller første løper kastet Adrian Smiseth Sejersted seg ned utforbakken i Aspen, og leverte en råsterk ledertid med 1.31,24.

Den tiden klarte ingen å slå, hverken Aleksander Aamodt Kilde eller verdensmester Marco Odermatt.

Sølvvinneren fra VM, Vincent Kriechmayr, lå som nummer to – 0,26 sekunder bak Sejersted. Aamodt Kilde var nummer seks, hele 1,63 sekunder bak.

– Han skjønner ingenting. Det er ingen som kan slå Adrian i dag. Det er helt fantastisk, sa Viaplay-ekspert Marius Arnesen etter at Aamodt Kilde passerte målstreken.

Tyske Andreas Sander var best på treningen i går, men var fullstendig sjanseløs i tåkehavet i Aspen.

Da han kom i mål ropte han noen utvalgte ukvemsord mot kamera:

Sejersted har to pallplasser i super-G, men ingen i utfor.

I 2021 måtte han kaste inn håndkleet rett før VM, og overfor TV 2 fortalte Sejersted at legene hadde bedt ham om å legge opp.

Denne sesongen har han en femteplass i Kitzbühel som sitt best utfor-resultat. Kun fire ganger har Sejersted vært blant de ti beste i et utforrenn.