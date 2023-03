Dommerveteran ut mot norsk klaging: – Litt tullete

PLANICA (VG) Johann André Forfang (27) klagde på dommerne etter storbakkerennet i VM. Norsk dommerveteran skjønner lite av klagingen.

LITE STILIG: Johann André Forfang var fornøyd med eget hopp etter førsteomgang. Han var ikke like fornøyd da han så stilkarakterene fra dommerne.













03.03.2023 21:55 Oppdatert 03.03.2023 22:07

Forfang ble nummer ti i fredagens storbakkerenn i Planica – 24,2 poeng bak vinner Timi Zajc og tre plasser bak Halvor Egner Granerud, som opplevde en ny nedtur i VM.

– For min del er det god hopping. Så er det på en måte marginer imot når man kommer nedenfra på startlista. Jeg blir fradømt noen poeng i førsteomgang, sier Johann André Forfang til VG.

Han var ikke fornøyd med stilkarakterene. stilkarakterene.I en hoppkonkurranse er det fem dommere som gir poeng for stilen ved å bruke skalaen 1–20. Høyeste og laveste stilpoeng strykes, slik at utøveren blir stående med tre tellende stilkarakterer etter et hopp. Etter sitt hopp på 131,5 meter fikk han tre ganger 18 i tellende stil.

– Jeg føler jeg blir ranet i den første omgangen. Det er kjedelig å bli trukket poeng på et hopp hvor jeg føler jeg ikke kunne gjort så mye annerledes. Den er kjip, fortsetter Forfang.

Ole Walseth, leder i skiforbundets dommerutvalg, mener det er ikke er noe feil med karakterene – ettersom alle dommerne ga det samme; 18,0.

– Jeg synes det er litt tullete av Norge å klage på dette når det går litt tregt i dag, skriver Walseth i en SMS til VG.

– Jeg har ikke navnet rett og slett, sier Forfang.

– Hvor mye har navn og status å si slik som du ser det?

– Klart det har litt mer goodwill goodwillI dagligtale er det vanlig å snakke om goodwill som et synonym på godt renommé, eventuelt det å opparbeide seg en fordel ved å gjøre noe positivt eller nyttig for andre. Kilde: Store norske leksikon. når de har prestert over tid ... når jeg kommer plutselig bakfra uten de beste resultatene i det siste, så synes det dessverre på stildømmingen.

Den kritikken avfeier Ole Walseth.

– Det har ikke noe med navn å gjøre. Dommerne har ikke startliste, de vet ikke hvem som kommer, ut over at de etter hvert kjenner igjen hopperne. De må konsentrere seg om å gjøre jobben sin, svarer Walseth på kritikken fra Forfang.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er ikke helt enig.

– Jeg har sagt før, og det mener jeg, at det dømmes på startnummer, hvor langt du hopper og litt hva du heter, sier Bråthen til VG.

– Det er vanskelig å vite hvordan man skal hoppe når man ikke vet hvordan man dømmes.

– Jeg har ikke fått sett nøye på det. Men dommerne har vært et tema i mange sammenhenger, sier hoppsjefen.

Og han tar ikke feil, hoppsjefen:

Stildebatten har herjet helt siden startet av ski-VM i Planica. Det startet med at hoppsjef selv gikk ut mot dommerne etter kvinnenes individuelle normalbakkerenn.

Da svarte nevnte dommerveteran Ole Walseth at det er ingen kvinner som hopper til 20 i stil. Senere i mesterskapet fikk tyske Katharina Althaus 19,5 i stilkarakter – noe som var historisk.

DOMMERVETERAN: Ole Walseth er på plass i Planica, men som lengdedommer.

Verdenscupleder Halvor Egner Granerud sier han skjønner Forfang sin frustrasjon, men han «gidder ikke surmule noe med det».

– Det første hoppet hans var veldig fint, og jeg stusset litt over at han bare fikk 54 stilpoeng. Men jeg gidder ikke bruke noen energi på dømmingen når det uansett ikke hadde dritt å si, sier Granerud til VG.

Det ble en skuffende dag for nordmennene i hoppbakken. Granerud ble syvende beste i konkurransen, mens Forfang ble nest beste norske på en tiendeplass. Kristoffer Eriksen Sundal og Marius Lindvik ble henholdsvis nummer 18 og 19.

Den nevnte kvartetten hopper i lagkonkurransen lørdag.