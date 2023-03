Verstappen overlegen i sesongåpningen da Leclerc brøyt

Max Verstappen (25) og Red Bull vant åpningsløpet i Bahrain. Hans største konkurrent Charles Leclerc (25) måtte bryte. Fernando Alonso (41) imponerte stort.

05.03.2023 17:38 Oppdatert 05.03.2023 17:55

Saken oppdateres!

Red Bull og Max Verstappen var overlegne i åpningsløpet av sesongen. Det er hans 36. seier i karrieren. Lagkamerat Sergio Perez (33) tok annenplassen i Bahrain.

Med 15 runder igjen fikk Ferraris Charles Leclerc motortrøbbel og måtte bryte.

«Nei, nei, nei», kunne vi høre mannen som kom på annenplass i sammendraget forrige sesong si over teamradioen.

Et taktisk smart dekkvalg gjorde at Red Bull tidlig fikk et overtak på Ferrari. Verstappen og Perez valgte i motsetning til Ferrari og de fleste andre å bytte til myke dekk i det første dekkskiftet. Leclerc som lå på annenplass ble enkelt kjørt forbi av Perez og tapte mye tid.

Det var tidlig liten tvil om at Perez skulle ta annenplass, og det ble enda tydeligere da Leclerc måtte bryte.

Men Verstappen var det ingen som kunne gjøre noe med. For nederlenderen var ikke langt ifra å ta den mest overlegne seieren på banen i Bahrain. Han kom hele 12 sekunder foran lagkamerat Perez i mål.

Fernando Alonso (41) beholder derfor seiersmargin-rekorden på banen. Den tok han i 2010, da han vant med 16 sekunder.

Veteranen kjører fortsatt, denne sesongen for Aston Martin, og leverte et fabelaktig løp da han tok den siste pallplassen.

– Det er fantastisk hva Aston Martin har gjort over vinteren ved å ha den nest raskeste bilen i det første løpet i sesongen, sa Alonso etter løpet.