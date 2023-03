– Uten jobben i Glimt hadde jeg ikke overlevd ett år i RBK

Kåre Ingebrigstens ilddåp som Ranheim-trener kommer mot klubben hvor hans egen trenerkarriere på mange måter startet. Nå gir han eget lag en liten sjanse til cupbombe.

Glimt-trener Kåre Ingebrigtsen etter en kamp mot Vålerenga i 2008.

05.03.2023 14:22 Oppdatert 05.03.2023 15:04

– Vi er ganske like. To lag som ønsker å spille lik fotball. For oss blir det en volsom referanse på hvordan vi ønsker det. Glimt er vel det laget i Norden som utøver 4–3–3 best. Men det har skjedd større mirakler enn at Ranheim slår ut Bodø/Glimt.

Kåre Ingebrigsten er klar. Søndag sparkes den norsk fotballsesongen i gang med cupkampen mellom Ingebrigtsens Ranheim og topplaget Bodø/Glimt.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn