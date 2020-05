Deltagerne i det digitale møte ble vitne til grove overgrepsbilder mot slutten av fredagens videomøte.

Videoen gikk i noen sekunder før møtet, som ble gjort via kommunikasjonsplattformen Zoom, ble stengt ned.

– Det er like sjokkerende for alle når slikt skjer. Det var ikke det man hadde forventet, sier generalsekretær Eystein Thue Stokstad i Norges Cykleforbund.

NCF beklaget raskt hendelsen med denne meldingen på Facebook:

– Forferdelig og trist

Sykkelforbundet skulle bruke fredagens møte til å informere om aktivitet og konkurranse for 2020-sesongen.

Det er ikke første gang at Zoom er blitt misbrukt til å dele overgrepsbilder. Under koronakrisen er det blitt rapportert om flere lignende saker i verden, deriblant ved en ungdomsskole i Tromsø.

– Det er forferdelig når det skjer, men i etterkant har vi skjønt at dette er et problem flere har hatt på denne plattformen. Det er trist at Zoom ikke klarer å tette sikkerhetshullet. For oss er det ikke så veldig mye mer å si enn at vi er nødt til å velge en annen plattform, sier Stokstad.

Tar sterk avstand

Siden den ubehagelige sabotasjen skjedde på tampen av møtet, er Stokstad usikker på hvor mange av deltagerne som fikk det med seg. Han legger til at en politianmeldelse er noe sykkelforbundet ser seg helt nødt til å gjøre.

Den engelske avisen The Guardian skrev torsdag om lignende episoder i England den siste tiden.

– Zoom fordømmer sterkt slik oppførsel, og nylig ble flere funksjoner oppdatert for å hjelpe våre brukere med å beskytte møtene sine, sier en talsperson for Zoom til storavisen.