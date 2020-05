Molde-kapteinens tøffe valg: Takket nei til forlokkende tilbud fra utlandet

Det er bare et par uker siden tilbudet fra en rumensk toppklubb lå på bordet for Molde-kapteinen. Kontraktsforslaget var så godt at 27-åringen ville blitt håndballproff på heltid. Likevel valgte Sherin Obaidli å si nei til tilbudet om spill i utlandet.

– Alle har en drøm om å spille i utlandet. Jeg har agenter som hører litt rundt for meg. Så kom det et tilbud. Det var spennende. Jeg vurderte det sterkt. Det var et godt tilbud. Men samtidig syns jeg at det Molde driver med er veldig spennende. Hjertet mitt ligger i denne klubben. Derfor valgte jeg å takke nei. Jeg vil prøve å få Molde ut i Europa. Jeg tror det blir bra med den nye treneren. Tor Odvar Moen er veldig flink, forteller Obaidli til Rbnett.