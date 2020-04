Ulykkesfugl ferdig i Vipers

KRISTIANSAND: – Jeg hadde en prat med Ole (Gustav Gjekstad) hvor vi ble enige om at et miljøskifte kan være best for min egen utvikling. Så kan jeg bygge meg opp i en annen klubb og eventuelt komme tilbake til Vipers på et seinere tidspunkt, sier Josefine Intelhus – som i utgangspunktet hadde ett år igjen av kontrakten.

Vipers som klubb har vært ekstremt uheldige med skader denne sesongen, men ingen har vært så uheldig som Intelhus har vært gjennom to sesonger. I en juniorlandskamp mot Sverige sommeren 2018 ødela hun korsbåndet, og dermed røyk hele forrige sesong.