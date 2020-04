Jobben med å sette sammen langrennslandslagene for neste sesong er i sluttfasen, og Johannes Høsflot Klæbo har bestemt seg for hva han ønsker i VM-sesongen:

– Det er det jeg har mest lyst til, og som jeg føler passer meg best, skriver Johannes Høsflot Klæbo i en mail til Adresseavisen.

Han vil ikke lenger være en del av Eirik Myhr Nossums allroudlag, men heller tilhøre Arild Monsens sprintlag.

Har vært mange spørsmål

Ifølge manager Haakon Klæbo har det vært mange spørsmål rundt sprintessets lagstilhørighet den siste tida, og 23-åringen velger derfor å si hva han tenker gjennom en pressemelding.

– Akkurat for tiden er det andre ting som preger verden mer enn ski og forberedelser til idrettskonkurranser, med eller uten ski. Men det har vært en del spørsmål om hva jeg tenker fremover, derfor denne infoen nå, skriver han.

Byåsen-løperen begrunner valget sitt slik:

– Dette er en beslutning jeg gjør basert på lyst og glede, ikke noe misnøye, fordi jeg tror dette vil være riktig som basis for å realisere de målsettinger jeg har.

– Har gode samtaler

Han understreker at han har vært tilfreds med opplegg og samarbeid med Norges Skiforbund, allroundlandslaget og miljøet.

– Vi har nå gode samtaler og diskusjoner med landslagsledelsen og trenerteamet med fokus på at jeg har enda mer lyst til å trene med sprintlandslaget. Det tror og mener både morfar og jeg passer min utvikling bedre, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo vant sammenlagcupen i sprint denne sesongen. I distansecupen ble han nummer seks, mens han ble nummer to i verdenscupen sammenlagt.

Satser fortsatt på distanse

Skistjernen understreker samtidig at han fortsatt har som mål å bli best på både sprint og distanse.

– Så må jeg trene mest mulig riktig for å realisere de målsettingene. Jeg mener at vi er på rett vei, sier Klæbo.

Han tar alle avgjørelser om sin sportslige utvikling sammen med morfar Kåre Høsflot.

– Jeg tror at sprint er et bedre utgangspunkt for Johannes sin del, selv om vi ikke sitter med noe fasitsvar. Vi vet heller ikke om det er mulig å kombinere det å være i best i verden på både sprint og distanse, uttaler Høsflot gjennom pressemeldingen.

Nossum: – Helt udramatisk

Eirik Myhr Nossum deler sine tanker rundt Klæbos valg.

– Han har vært med sprintlaget i mange år tidligere, og jeg tror det først og fremst handler om trygghet. Så dette er udramatisk, sier Nossum.

På spørsmål om det har vært en konflikt mellom Klæbo og allround-laget, svarer Nossum:

– Nei, jeg har på ingen måte opplevd det slik.