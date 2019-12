Nå har han signert tidenes lengste kontrakt med Kolstad

Foran fjorårssesongen signerte Rasmus Hedegaard Carlsen for Kolstad. Dansken hadde tilbud fra flere andre klubber, deriblant noen i hjemlandet hans. Men han valgte Kolstad og Trondheim som neste destinasjon. Nå har Carlsen signert tidenes lengste kontrakt med Kolstad.

– Det føles veldig godt og trygt. Jeg er svært glad nå. En så lang kontrakt gir meg og familien forutsigbarhet. Nå vet vi at det blir håndball i Trondheim i mange år. Det er ideelt for oss, fordi vi trives utrolig godt her. Alt er perfekt, sier dansken.