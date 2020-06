Regjeringen åpner for å kompensere kampdagsinntekter

Regjeringen justerer kompensasjonsordningen for idretten og kompenserer også tapte kampdagsinntekter ut over billettinntekter.

Idrettspresident Berit Kjøll og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V). Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Den nye kompensasjonsordningen vil gjelde for flere typer inntekter og flere arrangementer for idrett og frivillighet. For toppidrettens del er det tidligere blitt kjent at regjeringen kompenserer for bortfall av billettinntekter.

I en pressemelding heter det at Kulturdepartementet har lyttet til innspill fra sektoren og har åpnet ordningen for flere typer inntekter enn billetter og deltageravgifter. Man kan nå søke 70 prosent kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie og idrettsanlegg.

For toppfotballen er det gode nyheter at man nå kan få kompensert tapte kampdagsinntekter i tillegg til bortfallet av billettinntekter.

Kulturdepartementet har sørget for løpende utbetalinger. Det vil si at de som allerede har et dokumentert tap kan søke om å få kompensert dette nå, mens andre kan vente og se hvordan det blir for arrangementer som er planlagt i sommer.

