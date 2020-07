Har klatret 2000 plasser på rankingen på to år: – Det verste er at han har mye mer å gå på. Det er det som er skremmende

De to siste årene har Viktor Hovland (22) steget fra 2042.- til 42.-plass på verdensrankingen i golf. Klatringen spås å bare fortsette.

Viktor Hovlands har hatt en kometkarriere de siste to årene. Nå er han rangert som verdens 42. beste golfspiller. Carlos Osorio, AP / NTB scanpix

Nå nettopp

29. juli 2018: Porsche European Open er akkurat avsluttet i Hamburg. For første gang har Viktor Hovland fått prøve seg på et av de høyeste nivåene i golfverdenen: Europaturneen. Unggutten klarer ikke cuten, og turneringen ender for hans del i andre runde. Den fullfører han med hele 80 slag.

På verdensrankingen står tallet 2042 ved siden av navnet hans. Siden ser ikke Hovland seg tilbake. Og ikke siden da har Hovland brukt 80 slag på en runde.

5. juli 2020: Hovland plukker ballen opp av sistehullet på Detroit Golf Club. Den siste runden på 71 slag gjør at han faller utenfor topp ti i turneringen. Til slutt havner han på 12.-plass.

Men på verdensrankingen dagen derpå har han klatret til 42.-plass. Under to år etter de 80 slagene i Hamburg har nordmannen steget smått absurde 2000 hakk på rankingen.

I slutten av juni ble han den tiende raskeste i historien til å slå seg inn i topp 50 fra en posisjon bak de 1000 beste. Foran ham på listen finner man navn som Rickie Fowler, Ben Curtis og ikke minst Tiger Woods.

Ikke overrasket

Når Aftenposten ringer Eurosport-kommentator og tidligere profesjonell golfspiller Per Haugsrud og informerer om den utrolige statistikken, må han bare le.

– Det verste er at han har så mye mer å gå på. Det er det som er skremmende, sier han.

Haugsrud beskriver at gåsehuden kommer snikende bare han begynner å snakke om det som har skjedd de siste to årene.

– Jeg må si at vi pratet litt om det i kommentatorboksen, jeg og Henrik Bjørnstad (medkommentator i Eurosport, journ anm.), da han ble profesjonell. Det lå litt i kortene hvor dette skulle gå. Så jeg er ikke overrasket i det hele tatt, sier han.

Har hatt marginene imot

Faktisk mener Haugsrud at Hovland kunne vært enda høyere på rankingen om han bare hadde hatt litt mer flaks.

– De to siste ukene har han hatt marginene mot seg. Han har vært best av alle på langspillet, så har han gitt fra seg for mye slag på green. Det er en enkel sak å gjøre noe med.

– Det høres smått absurd ut at en som har steget 2000 plasser har hatt uflaks?

– Ja. Men han har hatt uflyt. Det er det som er så ille, altså. Henrik og jeg, som har vært i det gamet her lenge, vet hvor nærme det er at han er i seierskampen. Vi bare drar oss i håret og blir nesten irritert i kommentatorboksen. Men det kommer. Det er bare tidsspørsmål, sier Haugsrud bestemt.

Fakta Viktor Hovland Alder: 22 (født 18. september 1997) Klubb: Miklagard Profesjonell siden: 16. juni 2019 Verdensranking: 42.-plass Utvalgte resultater: Seier i PGA-turneringen Puerto Rico Open i mars 12.-plass i US Open, 32.-plass i US Masters. Vant det amerikanske amatørmesterskapet i august 2018. Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019. Vis mer

Viktor Hovland på Pebble Beach under amatørmesterskapet 19. august 2018. Da var han rangert rundt 2000 på verdensrankingen. Seieren ble på mange måter gjennombruddet til Hovland, som da ble invitert til Masters-turneringen året etter. Eric Risberg, AP / NTB scanpix

Spår topp 25 om kort tid

Nå går turen fra Detroit til Dublin i Ohio for Hovland, som i koronaperioden kjører bil mellom hver turnering. Der skal det de neste to ukene spilles to nye turneringer. I den siste vil han blant annet spille mot Tiger Woods.

– I en av de turneringene som kommer nå, er Hovland i seierskampen. Så god er han, spår Haugsrud.

Les også Hovland best i norsk duell – dro inn over én million kroner

Da Aftenposten i mars snakket med Hovlands tidligere trener Alan Bratton etter Hovlands første seier på PGA-touren, uttalte han følgende om sin tidligere elevs fremtid:

– Jeg tror han kan bli akkurat det han selv vil bli. Jeg tror vi kan se ham i vinnersirkelen ofte.

Haugsrud er enda mer offensiv når han skal spå Hovlands fremtid både på kort og lang sikt.

– Jeg blir ikke overrasket om han banker på døren til topp ti i verden når det nærmer seg jul. Det er kanskje å ta litt i, men at han er topp 25 ganske raskt, er jeg villig til å sette ganske mye penger på. Jeg tipper han er det 1. november.

Eurosport-kommentator og tidligere proff-golfer Per Haugsrud spår ytterligere klatring på verdensrankingen for Hovland innen kort tid. Ingerid Medhus, TV Norge

Les også På tilfeldig vis oppdaget amerikaneren Viktor Hovland. Det er han glad for nå.

Lar seg ikke stresse

Hovedpersonen selv ser ikke ut til å la seg stresse, hverken av forventningspresset eller den stadig økende oppmerksomheten fra media. I USA har Hovland allerede blitt en av golfyndlingene på grunn av sitt brede smil og sine humoristiske kommentarer.

– Det er skikkelig kult å ha nådd den milepælen allerede. Jeg har kun vært proff i ett år, og forhåpentlig fortsetter jeg å klatre på listene fremover, sa Hovland til Eurosport sist uke om å komme inn i det eksklusive topp 50-selskapet.

Putten har vært Hovlands lille akilleshæl. Det mener Haugsrud at er den letteste delen av spillet å forbedre. Brian Spurlock, Reuters / NTB scanpix

Haugsrud mener at 22-åringen fra Oslo ikke har noen grunn til å føle på noe som helst press.

– Han kan bare nyte det. Det er ikke verdens undergang om noen turneringer skulle gå dårlig. Det han har gjort, er over all forventning likevel, sier Haugsrud.

For litt under to år etter at han som 20-åring debuterte blant noen av verdens beste i Hamburg, føles de 80 slagene som uendelig lenge siden.

– Han går ikke på 80 mer nå, for å si det sånn. Da skal det regne sidelengs, sier Haugsrud og ler.

Fakta Hovlands utvikling på verdensrankingen 29. juli 2018: nummer 2042 11. november 2018: nummer 2013 18. november 2018: nummer 1185 27. januar 2019: nummer 1133 10. mars 2019: nummer 909 14. april 2019: nummer 635 16. juni 2019: nummer 356 23. juni 2019: nummer 340 30. juni 2019: nummer 283 7. juli 2019: nummer 237 14. juli 2019: nummer 215 4. august 2019: nummer 143 18. august 2019: nummer 130 25. august 2019: nummer 112 15. september 2019: nummer 101 22. september 2019: nummer 89 20. oktober 2019: nummer 91 27. oktober 2019: nummer 90 17. november 2019: nummer 95 19. januar 2020: nummer 96 26. januar 2020: nummer 94 2. februar 2020: nummer 98 9. februar 2020: nummer 100 23. februar 2020: nummer 60 1. mars 2020: nummer 61 8. mars 2020: nummer 58 14. juni 2020: nummer 56 21. juni 2020: nummer 53 28. juni 2020: nummer 45 5. juli 2020: nummer 42 Vis mer

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding