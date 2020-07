Formel 1-fans reagerer med sinne mot stjernen etter bursdagsfeiring

Charles Leclerc får en advarsel etter å ha brutt formel 1s smittevernregler.

Ferrari-sjåfør Charles Leclerc er normalt svært populær. Valget om å reise hjem til Monaco for å feire bursdagen til kjærestens søster har imidlertid vakt reaksjoner blant fansen. Edgar Su / Reuters

10. juli 2020 20:14 Sist oppdatert nå nettopp

Forrige helg var formel 1-sirkuset i gang igjen, med løp bak lukkede dører på Spielberg-banen i Østerrike.

Denne helgen er det klart for løp nummer to samme sted. Koronapandemien har ført til store endringer også på formel 1-kalenderen. Foreløpig skal verdensmestertittelen avgjøres med ti løp, flere av dem på de samme banene.

Formel 1 har iverksatt svært strenge smittevernregler for å få sesongen i gang. Sjåførene og lagene holdes stort sett inne i sine egne sosiale «bobler».

Nå frykter imidlertid flere fans konsekvenser, etter at to av sportens stjerner reiste hjem til Monaco og var der noen dager etter forrige helgs løp.

De to var Mercedes-fører Valtteri Bottas og Ferraris Charles Leclerc – to av sportens største stjerner. Og det er spesielt sistnevnte som er i hardt vær. På sosiale medier kan man nemlig se Leclerc bryte alt av sosial distansering, i det som var hans svigersøsters bursdagsfeiring i Monaco.

– Det ser ikke bra ut. Man kan stille seg spørsmål om hvorfor de på liv og død måtte til Monaco mens de andre førerne har kost seg her, sa Viasports formel 1-kommentator Atle Pettersen under fredagens sending fra helgens første trening.

Les også Han er Formel 1-historiens eneste svarte fører. Det har stjernen fått merke på kroppen.

Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen er ikke imponert over oppførselen til Valtteri Bottas og Charles Leclerc. Heiko Junge / NTB scanpix

– Naivt og unødvendig

Reglene nekter visstnok ikke sjåførene å forlate arrangementsstedet mellom løp, men legger også vekt på at man bør holde sosial interaksjon med personer utenfor formel 1s sosiale sirkler til et minimum.

Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator for Viasat og sportssjef i Norges Bilsportforbund, kaller oppførselen til Leclerc og Bottas for «kritikkverdig».

– Det er utrolig unødvendig av dem å reise hjem til Monaco. Jeg kan ikke forstå hvorfor i all verden de måtte gjøre det når resten holdt seg i Østerrike. Det synes jeg er naivt, sier en oppgitt Gulbrandsen til Aftenposten.

Formel 1-kommentatoren sier at det ikke bare handler om risikoen for smitte, men også signaleffekten gjennom handlingene til de to stjernene.

– Det var veldig rart at de to gjorde det, sier Gulbrandsen.

Les også Verdensmesteren gikk ned på kne – seks konkurrenter ville ikke

Får advarsel

Leclerc har fått en advarsel fra motorsportforbundet (FIA) for oppførselen sin. Gjentatte brudd kan føre til at man ikke får delta i løp.

– Ja, jeg reiste hjem. På den andre siden ble jeg testet to ganger før jeg kom tilbake. Så jeg er blitt testet to ganger på to dager, og det var negativt begge gangene. Det er det, sa Leclerc ifølge BBC.

På diverse sosiale medier ligger det flere bilder av Leclerc som poserer med venner og familie i Monaco. Det er tydelig at flere formel 1-fans er oppgitte over 22-åringens oppførsel.

«Galskap. Jeg elsker Charles, men kom igjen, kompis. Dette er ikke normale tider. Jeg skjønner at de er stresset og må slappe av, men hadde de ikke nettopp noen ekstra måneder til å henge med vennene sine?» skriver en fan på nettforumet Reddit.

Monegaskeren ble nummer to i forrige helgs løp, bak nettopp Bottas.

Les også Stjernetrio testet positivt for korona – får likevel spille storturnering: – Det er veldig spesielt

Mercedes-fører Valtteri Bottas kunne poppe champagnen etter forrige helgs seier. Han slipper også advarsel for å ha reist hjem til Monaco etter løpet. Mark Thompson / pool Getty

Slipper unna

Finske Bottas slipper imidlertid straff. Han holdt seg nemlig kun hjemme sammen med sin innerste sosiale sirkel, bestående av blant andre kjæresten og treneren.

– Det gjør selvfølgelig ingen forskjell om jeg er med de samme folkene i den samme «boblen» her (i Østerrike) eller hjemme i Monaco, sa Bottas ifølge BBC.

– Jeg ville bare tilbringe de tre dagene hjemme. Jeg tenkte det var hyggelig å lade opp igjen etter helgen, så jeg synes det var en god beslutning fra min side, la han til.

Gulbrandsen mener det er irrelevant hva sjåførene tenker om retningslinjene, og har ikke noe til overs for argumentet om at det er det samme om man er i Østerrike eller Monaco.

– Det blir litt som de som trosser rådene og drar på hytta i Sverige. Man kan alltid finne vikarierende argumenter, men når man har laget retningslinjer, er det ekstremt viktig å forholde seg til dem, slår Gulbrandsen fast.

Denne sesongens stort endrede formel 1-kalender besto først av kun åtte løp. Det antallet økte til ti fredag, etter at det ble klart at runde ni og ti skal kjøres på henholdsvis Mugello i Italia og Sotsji-banen i Russland. Det blir første gang det kjøres et formel 1 Grand Prix på Mugello-banen, som er eid av Ferrari.