Gunnar Pettersen tror på Kristiansand-opprykk. Her er hans vurdering av troppen.

Til tross for å ha sikret seg tre nye spillere den siste uka, er KRS-trener Gunnar Pettersen (64) klar på at laget han nå rår over ikke er sterkere enn det han ble forespeilet. Men det skal likevel være godt nok til opprykk.