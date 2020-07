Dette gjør barna når den vanlige sommeren er avlyst

Sommeren 2020 ble ikke som de idrettsinteresserte barna hadde drømt om. Men på Oppsal er turneringer byttet ut med en sjelden blanding av aktiviteter.

Lerke Gjerset-Norborg «har’n» og jaktet på de andre. Siri Øverland Eriksen

Anders Møllersen

Siri Øverland Eriksen (foto)

OPPSAL: Basketball. Dans. Fotball. Håndball. Ski.

Fem så forskjellige idretter at de færreste kan si at de har gjort et realt forsøk på dem i løpet av oppveksten. Men blant de færreste fant vi 60 barn, som har tilbrakt den siste uken i og rundt Oppsal Arena.

– Vi har kløver, roper Zlatan Sistek.

Det er håndball og stafetter på programmet. Ute er det varmt og sol, men inne i Oppsal Arena er det svalere. I midtsirkelen på det blå gulvet ligger det kort. Poenget for barna er å sprette ballen fra hvert sitt hjørne i hallen, snu et kort og ta det med tilbake hvis det er riktig type. Den som har samlet flest kort, vinner.

Zlatan på jakt

Zlatan, et passende navn for et barn med Manchester United-drakt, spretter ballen mot midten på jakt etter kløver.

Han kommer til midten, snur et kort og roper tilbake mot lagvenninnen:

– Det er hjerter. Jeg visste jo det, før han løper tilbake.

Zlatan Sistek leter etter kløver-kort. Siri Øverland Eriksen

I nabohallen, kun adskilt med en hvit skillevegg som barna liker å leke inne i, til arrangementsansvarliges store fortvilelse, sprettes også ballen. Men den lager høyere lyd når den treffer gulvet. Det er basketball.

Marius Leander Oppegård (10), Axel Østvik Lilleberg (9) og Margarita Prykhodko (10) er inne i en intens duell om å score flest poeng på den ene kurven. De kaster etter tur, og instruktørene Sigurd Sandal (18) og Isac Angelsen (16) bestemmer hvor de skal kaste fra.

Sandal og Angelsen er begge sommervikarer. Aktivitet for barn og unge er ikke det eneste formålet med ukene i Oppsal Arena. De skal også gi unge voksne sommerjobb.

– Det er gøy å få jobbe med noe man liker å holde på med, sier Angelsen.

Fakta Oppsals Sommercamp Oppsal Sommercamp er for barn mellom 9 og 15 år. Det er åpent for alle å melde seg på. Aktivitetsukene har foregått i uke 28, men foregår også i uke 29. Det koster 50 kroner å melde seg på. Campen er et samarbeid mellom Oppsal Håndball, Oppsal Fotball, Oppsal Basket, Rustad Ski og StepUp Danseklubb. Sommervikarene som fyller rollene som instruktører og andre funksjoner, er mellom 17–22 år. Vis mer

Basketballinstruktør Sigurd Sandal viser seg frem foran kameraet. Medinstruktør Isac Angelsen til høyre. Siri Øverland Eriksen

Jentene best i basketball

Poengene telles høyt i basketduellen. Margarita treffer, Axel setter et vanskelig skudd fra siden. Men det er Margarita som går av med seieren etter å ha satt et tøft nærskudd. Hun smiler. Gutta er slått.

– Jeg bare spilte, sier Margarita i vannpausen. Det er nesten så man skulle tro hun hadde tatt mediekurs og var 10–20 år eldre.

Margarita Prykhodko foran kurven. Siri Øverland Eriksen

– Hun var heldig, sier Axel.

– Men hun var litt god, og?

– Jo, da. Hun var vel det, svarer han.

Margarita Prykhodko prøver seg på en trepoenger. Siri Øverland Eriksen

Axel er fotballspiller og skulle egentlig spilt fotballturnering i Hamar og på Ekeberg under selveste Norway Cup. De er blitt avlyst på grunn av koronapandemien. I stedet blir det en allsidig opplevelse på Oppsal.

– Det er dårlig at de ble avlyst, men det har vært gøy å være her. Håndball og fotball har vært morsomt. Og basket, det kunne jeg tenke meg å begynne med, sier Axel, som åpenbart ikke har fått selvtilliten knekt av tapet like før.

Margarita Prykhodko foran, Marius Leander Oppegård (bak til venstre) og Axel Østvik Lilleberg spiller basketball. Siri Øverland Eriksen

Valgfri «pose»

Marius, håndballspiller, har på sin side fått mersmak på å løpe, etter å ha fått kjørt seg på løpebanen av Rustads langrennsgruppe utenfor Oppsal Arena.

– Løping har vært morsomt. De hilser nemlig på en morsom måte, forklarer 10-åringen.

Litt lenger inne i arenagangen kommer det en lyd som ikke ligner på ballspill. Det er musikk, samstemt med instruktør Amalie Stuves (19) beskjeder.

Det ene lyset i dansesalen blinker litt, men det gjør ingenting. Barna lyser opp rommet når de innbitt følger musikken og Stuves instruksjoner.

– 1,2,3 og en valgfri «pose», sier Stuve, samtidig som barna virkelig går all inn i valget av «pose».

Amalie Stuve (instruktør) med en lærevillig gjeng: Mia Gacic, Ida Mathilde Rønjom Hylland, Valton Hulaj, Anton Andreev og Illia Prykhodko. Siri Øverland Eriksen

Anton Andreev (9) velger klassikeren, trutmunnen. Den har makkeren i førsterekken, Valton Hulaj (9), hatt på plass lenge. Han har virkelig funnet «attityden» til John Legends «Start a fire» fra filmen «La La Land».

– Du er god, sier arrangementsansvarlig Vilde Tornes Finneide til Valton i en vannpause.

– Sånn passe, svarer han.

Men etter å ha vist hele dansen for jentene i gruppen, så er Valton hakket mer selvsikker.

– Vi var best, sier han om sin egen, Antons og Illia Prykhodkos (9) fremførelse.

Det er ikke jentene enig i.

– Nei, svarer Mia Gacic (10) kontant.

Amalie Stuve (instruktør), Illia Prykhodko, Anton Andreev og Valton Hulaj viser sin fremføring for jentene. Siri Øverland Eriksen

Pannekake-diskusjon

Instruktør Stuve synes det er morsomt å se at barna trives med dansingen.

– For oss som har drevet med det en stund, så er dans teknikk. For barn er det lek. Det er gøy å se at de får utløp for kreativiteten sin, sier hun.

– Også er det morsomt når særlig fotballgutta kommer inn og sier «nei, dette er kjedelig». Så går det litt tid før de synes det er gøy likevel, fortsetter Stuve.

Det kan Anton skrive under på, selv om han ikke er helt fersk i gamet, da han er en fotballspiller som har drevet litt med dans før.

– Det er kjempekult, sier han.

Fakta Aktivitetsuker i Oslo Oppsal Sommercamp er støttet av Oslo Idrettskrets, som har satt av 15 millioner kroner til tilbudet. Disse pengene fikk de av byrådet i Oslo. Ifølge Oslo Idrettskrets arrangeres det 522 aktivitetsuker av 80 idrettslag i sommer. Alle disse arrangeres med lav eller ingen deltageravgift. Disse foregår i ukene 26 til 33. I tillegg tilbys det gratis svømmeopplæring for for barn og ungdom (mellom 6 og 19 år) ved Sogn bad, Lambertseter bad, Romsås bad og Holmlia bad. Vis mer

Det er også plass til utenomsportslige aktiviteter. Torje Agersborg Bjørshol snurrer Anna Babaskina. Siri Øverland Eriksen

Ute på det nye kunstgresset på Trasop, rett utenfor Oppsal Arena, holder fotball- og skigruppen til.

Fotball først.

– Amerikanske pannekaker, er det første vi hører et av barna si. Er dette fotball?

Jo, da. Mathilde Rognsvåg Dahl, Helene Mørk Fossen og Lily Nordvik Barron sparker en ball mellom seg mens de tar for seg favorittene sine innenfor kategorier som mat, desserter og dyr.

– Hei, du klarte det, er det neste vi hører.

Mathilde Rognsvåg Dahl, Lily Nordvik Barron (bakhode) og Helene Mørk Fossen valgte en alternativ fotballaktivitet. Siri Øverland Eriksen

Lyst til å begynne med basketball

Det er instruktør Younes Dahhou (19) som roper. Fabian Alijaj (9) strekker hendene i været etter å ha truffet mellom en rockering som er hengt opp i det ene målet.

Fabian er fotballspiller, men å treffe gjennom rockeringen krever det lille ekstra.

– Det var vanskelig, evaluerer niåringen. Han kan fort ende opp med å prøve å treffe gjennom flere ringer til høsten, når han vurderer å begynne med basketball.

– Jeg synes det har vært morsomt å være her. Basket har jeg fått lyst til å begynne med, sier han.

Fabian Alijaj trener fotball med instruktør Younes Dahhou. Siri Øverland Eriksen

På den andre siden av banen er det siste omgang av leken «capture the flag». Adit Sharma (14) løper med vesten (flagget) og avgjør for sitt lag.

– Vi vant, roper han. Gledesrusen er stor.

– Det er veldig gøy, sier Adit etterpå.

Han får støtte av Lerke Gjerset-Norborg (11).

– Det er morsomt med det fysiske, sier hun.

Adit Sharma (med ansiktet mot kameraet) under leken «capture the flag». Siri Øverland Eriksen

Nye sommerjobber

Rosen får skiinstruktør Anna Willman til å bli «varm om hjertet», som hun sier.

– Det er hyggelig å høre. Det er fint hvis vi kan få rekruttert noen i løpet av disse ukene, sier hun.

Det samme tenker basketballinstruktørene Isac Angelsen og Sigurd Sandal.

– Det hadde vært kult. Vi er opptatt av at de skal ha det gøy, sier Sandal.

Konseptet for aktivitetsukene på Oppsal er enkelt: En aktivitet før lunsj, så bytte. I løpet av en uke har de vært innom alle idrettene to ganger. Denne uken var første uke i nyvinningen, mens andre uke starter mandag. Det er fortsatt ikke fulltegnet.

Aktivitetsukene ble til etter Oslo Idrettskrets åpnet lommeboken for aktivitet over hele hovedstaden i sommer. Det kommer godt med før barneidretten åpner som normalt med konkurranser 1. august. Aktivitetene i og rundt Oppsal Arena ble en realitet etter at Oppsal Håndball tok initiativ og inviterte med seg andre klubber i nærområdet.

Alle klubbene som er involvert har knyttet til seg sommervikarer, og det inkluderer også arrangementsansvarlig, Vilde Tornes Finneide, fra Oppsal Håndball.

En stor, kald hemmelighet

Alt fra innsjekk på morgenen, skadebehandling og vannhenting har vært hennes oppgaver. Det samme gjelder selvfølgelig smittevern.

– Jeg synes det var veldig fint at vi fikk sommervikariat her. Jeg hadde ikke fått sommerjobb sammenhengende som dette hvis ikke. Det var en fin mulighet til å jobbe med noe man synes er morsomt, samtidig som man får jobb, når det ikke er så mye annet som skjer i år, sier Finneide, før hun blir avbrutt av at hun må behandle en skadet finger.

Mille Cedervall Vaagsbø fikk en håndball rett på fingeren og måtte teipe. Her får hun fingeren iset ned av Vilde Tornes Finneide. Siri Øverland Eriksen

Men det er ikke det eneste hun må gjøre. Siste dag av første aktivitetsuke nærmer seg slutten, og det venter en overraskelse til alle deltagerne.

Vilde forteller at det skal serveres is. Men det overhører en av fotballspillerne, Linus Gjerset-Norborg.

Vilde går bort til ham, holder en finger for munnen og sier:

– Du må love å holde det hemmelig for de andre.

– Ja, ok, da, svarer han, vel vitende om at uken blir avsluttet på best mulig vis.

Arrangementsansvarlig, Vilde Tornes Finneide, måtte få Linus Gjerset-Norborg til å holde tett om at det ventet en overraskelse. Siri Øverland Eriksen