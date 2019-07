Sola-spiller klar for Tertnes

Kaja Horst Haugseng meldte overgang fra Nærbø til Sola før forrige sesong. Etter én sesong i Åsenhallen, er linjespilleren nå klar for eliteklubben Tertnes.

17-åringen forklarer valget om å bytte klubb med at hun ble flyttet ned til fjerdevalg på streken etter at Sola hentet Martine Wolff fra Larvik.

– Jeg fikk tilbud om å trene én økt i uken med a-laget, og resten av tiden skulle jeg spille i 3.-divisjon og med Lerøy-laget. For min del var ikke det tilbudet godt nok, sier Horst Haugseng til Aftenbladet.

Hun ønsket seg derfor bort fra Sola, og da Tertnes kom på banen var valget enkelt.

– Jeg trente med dem for to uker siden og fikk en svært positiv opplevelse. Jeg hadde en god dialog med treneren, og følte det var et godt miljø blant spillerne, sier hun.

Fredrik Refvem

Horst Haugseng har diskutert klubbvalget med sin far, Nærbø-trener Rune Haugseng. Han beskrev Tertnes-trener Tore Johannessen som en svært god trener med tanke på utvikling av spillere.

– Jeg vil nå lengst mulig som håndballspiller, og da et eliteserielag sa de ønsket å satse på meg, og ønsket at jeg skulle være en av linjespillerne på laget, så valgte jeg å ta sjansen da den dukket opp, sier 17-åringen og smiler.

– Veldig spennende spiller

Tertnes har lett etter ny linjespiller etter at det ble klart at Vilde Johansen skal spille i Danmark kommende sesong.

– Vi synes at Kaja er en veldig spennende spiller. Det er noe med henne som sier meg at hun kan bli veldig bra om ikke så altfor lenge, sier Tertnes-trener Tore Johannessen til Aftenbladet.

Horst Haugseng blir en av to linjespillere på a-laget og skal kjempe om spilletid med Katarina Victoria Bjørnskau Berens. Johannessen er tydelig på at han per nå ikke kan si hvem som får mest spilletid.

– Det blir opp til Kaja og utviklingen hennes i tiden fremover, men det er ingen tvil om at vi, med alle kampene vi skal spille fremover, kommer til å få bruk for begge linjespillerne.

– Føles som om ting har snudd

Før hun flytter til Bergen skal Horst Haugseng spille EM i Ungarn med Norges J2000-landslag.

– Det føles som om ting har snudd litt for meg den siste tiden. Jeg får være med til EM og jeg skal til en god klubb når jeg kommer hjem igjen. Jeg må flytte, men jeg tror det blir verdt det, sier hun.

Tertnes endte på 3. plass forrige sesong, og kom til semifinalene i sluttspillet. Der røk de ut i tredje semifinale mot Storhamar.

Sola rykket opp til eliteserien igjen etter forrige sesong. Haugseng spilte 16 kamper for Sola i 1. divisjon, og scoret 13 mål.