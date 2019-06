Oilers sin sesongoppkjøring er ferdig spikret. Barmarkstreningen rundes av den 3. august med den årlige Ironman-konkurransen, hvor det sterkeste laget og den sterkeste spilleren i ligaen kåres.

To dager senere har Oilers sin første trening på is. Deretter, i slutten av august, drar Oilers til Maribor i Slovenia, som de har hatt tradisjon for å gjøre de siste årene.