Irritert Kristoffersen etter første omgang: – Det er bare for dårlig

SÖLDEN/STAVANGER: Henrik Kristoffersen var først ut i herrenes sesongåpning søndag formiddag. Alpinisten fra Rælingen er regjerende verdensmester i storslalåm, men det var ikke verdensmestertakter over det han leverte i første omgang.

Som førstemann over målstreken hadde han ikke andre tider å sammenligne med, men han var tydelig misfornøyd over egen innsats.

Og en etter en kjørte Kristoffersens konkurrenter raskere enn 25-åringen. Likevel er ikke avstanden opp til ledende Alexis Pinturault større enn åtte tiendedeler. Det er mye, men ikke avskrekkende i storslalåm. Opp til pallen er det mindre en ett halvt sekund.

– Jeg er bare åtte tiendedeler bak Pinturault. Men det er for dårlig i henget, sa Kristoffersen i intervjusonen etterpå.

– Hva er det som skjer der?

– Det er bare for dårlig, for lite tempo. Jeg følte jeg prøvde, men ble hengende litt for mye på kanten i stedet for å slippe nedover.

– Du har ikke gitt opp?

– Nei, aldri!

Etter at 12 utøvere hadde fullført første omgang, lå Kristoffersen på en delt syvendeplass.

Rasmus Windingstad og Leif Kristian Nestvold-Haugen var nummer 11 og 12.

Fakta: De norske herrene til start i Sölden 1) Henrik Kristoffersen 9) Leif Kristian Nestvold-Haugen 11) Rasmus Windingstad 31) Aleksander Aamodt Kilde 40) Lucas Braathen 44) Fabian Wilkens Solheim 49) Timon Haugan 50) Marcus Monsen 54) Atle Lie McGrath PS: Startnumrene er for første omgang

– Vi skal være med

Sesongåpningen i Sölden har ikke vært et renn med stor norsk suksess de siste årene. Aksel Lund Svindal vant åpningsrennet i 2007, men siden det har ingen nordmenn klart å havne øverst på pallen.

Likevel mener landslagssjefen at de norske herrene burde kunne bite godt fra seg.

– Det er utfordrende bakke, og det er det første rennet. Vi er godt forberedt. Vi skal være med, sa Steve Skavik til Aftenposten to dager før rennet.

Nordlendingen kom inn som ny landslagssjef før denne sesongen. Han poengterte at han var «veldig fornøyd» med hvordan trenerkabalen på laget er blitt.

– Hva har vært viktigst i oppkjøringen til denne sesongen?

– Det er å finne et godt trenerteam og har en god løpergruppe som jobber godt sammen. Vi har prøvd å velge de riktige plassene å dra til i oppkjøringen. Det har vært fokuset, sa han.