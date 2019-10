Casper Ruud på eksklusiv talentliste

Åtte av verdens aller største tennistalenter under 21 år møtes i Next Generation ATP Finals i den italienske motehovedstaden.

Syv av spillerne får plass i turneringen som følge av sine prestasjoner denne sesongen, mens nummer åtte gis billett gjennom et wildcard.

Casper Ruud er inne på listen over spillerne som er kvalifisert for turneringen. Det bekrefter ATP-touren på sitt nettsted tirsdag.

– Dette har vært et av de store målene i år, fastslår pappa og trener Christian Ruud.

Tøffe krav

Det er tredje året på rad at verdens beste spillere under 21 år møtes til dyst. Casper Ruud har ikke tidligere klart å kvalifisere seg for turneringen som har en samlet pengepremiepott på 1,275 millioner dollar.

Den siste tiden har spenningen i Ruud-leiren vært stor med hensyn til om turneringsbilletten kunne komme til å ryke også denne gangen.

– Vi har fulgt veldig spent med på rankingen, og nå er vi inne i en periode der Casper ikke får sanket så mye poeng, så noen har kommet bak og gjort det bra. Likevel klarte han det med god margin, sier Christian Ruud.

Han er klar på at det sier mye om sønnens sesong at han kom gjennom nåløyet denne gangen.

– Dette er kanskje det året der kravene har vært tøffest. Casper viser nå at han er blant de beste i verden under 21 år.

Per dags dato er 14 spillere på 21 år eller yngre inne blant de 100 beste på verdensrankingen. Ruud, som fyller 21 år i desember, plasserer seg omtrent midt i feltet av disse på 61.-plass.

Den norske tennisprofilen har et strålende år bak seg. Tidligere denne sesongen var han helt oppe på 54.-plass. Det er så langt karrierebeste.

Skulle helst hatt grus

Next Generation-turneringen i Milano spilles over fem dager. Den innledes med spill i to grupper, før fire spillere deretter fortsetter til semifinale- og finalespill.

Mannen som topper lista over verdens beste tennisspillere under 21 år, greske Stefanos Tsitsipas, skal imidlertid ikke spille i Italia. Han er kvalifisert for ATP-tourfinalen i London og prioriterer naturlig nok spill der.

Ruud kan derimot se fram til å møte canadierne Felix Auger-Aliassime og Denis Shapovalov, australske Alex de Minaur og amerikanske Frances Tiafoe.

– Det blir veldig tøff motstand. Hadde turneringen gått på grus, hadde kanskje sjansene vært litt større, men det er helt klart noen som kan slås, sier pappa og trener Christian Ruud.

Turneringen i Milano spilles på hardcourt. Det er ikke Casper Ruuds favorittunderlag.

Er standby i Basel

Den norske tennisprofilen røk søndag ut i kvalifiseringsfinalen til ATP500-turneringen i Basel. Tyske Peter Gojowczyk vant i strake sett 6-1, 6-1.

Helt utelukket er det likevel ikke at nordmannen får sjansen i Sveits. Ruud er førstereserve og får plass i 1. runde dersom noen trekker seg med sykdom eller skade.

Deretter går ferden til Paris, der 20-åringen kommende helg skal forsøke å kvalifisere seg til neste ukes Masters 1000-turnering.