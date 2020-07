Da lagvenninnen ga landslagsstjernen gladnyheten, ble hun «svett og klam»

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har kåret Stine Bredal Oftedal til årets spiller for 2019.

Stine Bredal Oftedal er kåret til årets spiller for 2019 av IHF. Vidar Ruud / NTB scanpix

Håkon Østmoe Brandsnes

18. juli 2020 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg vet ærlig talt ikke hvordan jeg skal reagere. Jeg er veldig glad og overrasket, men jeg klarer ikke helt å sette ord på hva jeg tenker nå, sier Stine Bredal Oftedal.

Aftenposten snakker med henne cirka to timer etter at hun fikk vite at hun er blitt kåret til årets spiller for 2019 av Det internasjonale håndballforbundet.

Det var lagvenninnen Amanda Kurtovic som informerte henne om det på melding.

– Jeg ble svett og klam. Jeg måtte sjekke selv, og det stemte jo. Jeg vet som sagt ikke hvordan jeg skal reagere. Jeg er litt paff, men superglad, sier landslagskapteinen.

Fakta Vinnerne på kvinnesiden de siste ti årene 2010: Cristina Neagu, Romania. 2011: Heidi Løke, Norge 2012: Alexandra do Nascimento, Brasil 2013: Andrea Lekić, Serbia 2014: Eduarda Amorim, Brasil 2015: Cristina Neagu, Romania 2016. Cristina Neagu, Romania 2017: Ikke utdelt. 2018: Cristina Neagu, Romania 2019: Stine Bredal Oftedal, Norge Vis mer

– Kjipt og kjedelig

Oftedal spiller til daglig i ungarske Györ hvor hun forsvarte mesterligatittelen i mai 2019.

De fikk ikke muligheten til å forsvare tittelen igjen i 2020 etter at mesterligaen ble kansellert. De skulle møte rumenske CSM Bucuresti i kvartfinalen.

– Det var selvfølgelig kjipt og kjedelig, men det er likt for alle og ligger utenfor vår kontroll. Det er ikke slik at noen andre fikk muligheten fremfor oss, så man må bare avfinne seg med det og tenke at det kommer nye muligheter, sier Oftedal.

Selv har hun brukt mye av tiden i Norge. Hun har også vært på besøk hos kjæresten Rune Dahmke i Tyskland når det ble mulig. Nå er hun tilbake i Ungarn.

– Det har vært en del kamper og morsomme ting for oss som ikke har vært mulig å gjennomføre, men jeg har bare prøvd å nyte tiden med familie og venner, sier hun.

Ser frem til EM på hjemmebane

Den ungarske ligaen starter etter planen i begynnelsen av september. Og i vinter venter årets høydepunkt, EM på hjemmebane.

– Jeg håper selvfølgelig at det blir mulig å gjennomføre det på en vanlig måte. Vi planlegger at det blir sånn. Mesterskap på hjemmebane er noe av det kuleste som går an, så det ser jeg virkelig frem til, sier Oftedal.

Norge har havnet utenfor pallen de siste to årene. En femteplass i EM 2018 og en fjerdeplass i VM 2019 er fasiten.

– Vi har hatt en del skader de siste årene. Vi har gjort det ganske bra uten å nå opp helt i toppen, men jeg håper at hjemmepublikum og et par spillere tilbake kan gjøre at vi blir virkelig skumle i år. Men i år er det ekstra vanskelig å vite hvordan noen står, slår hun fast.

Fakta Vinnerne på herresiden de siste ti årene 2010: Filip Jícha, Tsjekkia 2011. Mikkel Hansen, Danmark 2012: Daniel Narcisse, Frankrike 2013: Domagoj Duvnjak, Kroatia 2014: Nikola Karabatić, Kroatia 2015: Mikkel Hansen, Danmark 2016: Nikola Karabatić, Kroatia 2017: Ikke utdelt. 2018: Mikkel Hansen, Danmark 2019: Niklas Landin, Danmark. Vis mer

Pedersen vant foran Berge

Det som derimot er sikkert, er at Oftedal er kåret til verdens beste kvinnelige spiller.

– Hvordan skal dette feires?

– Vi har i hvert fall sagt at vi skal åpne en flaske vin, så får vi se hva det blir til. Den helt store feiringen blir det nok ikke, avslutter Oftedal.

Blant mennene valgte IHF den danske landslagsmålvakten Niklas Landin til årets spiller. Han spiller til daglig i tyske Kiel.

Franske Emmanuel Mayonnade ble valgt som årets trener for sine meritter med franske Metz og det nederlandske landslaget for kvinner.

Den danske landslagssjefen Nikolaj Pedersen ble kåret til årets mannlige trener foran Norges Christian Berge.

Juryen har bestått av 18 personer - ni fra IHF og ni landslagstrenere. De har valgt ut fem nominerte i hver kategori som håndballinteresserte har kunne stemt over.

(100% Sport / @NTB)