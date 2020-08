60-åring tok NM-gull. Det kan være dårlige nyheter for barna hans.

Geir Gulliksen tror han er mer fokusert enn de fleste 25-åringer. Neste år kan han delta i OL som 61-åring.

Geir Gulliksen (60) feirer sitt 11. NM-gull i helgen. Rebecca Ballestad-Mender / Norges Rytterforbundet

Årets kongepokalvinner i sprangridning er 60 år gammel: Geir Gulliksen (60) sikret sitt 11. gull i karrieren i Drammen lørdag.

– Det føles veldig bra. Det er alltid den siste kongepokalen som er den beste, sier Gulliksen.

– Føler meg ikke 60 år

Gulliksen har tatt 25 medaljer på 28 år – og da har vi ikke engang telt seirene i utlandet.

– Hva er nøkkel for at du har holdt er så høyt nivå så lenge?

– Jeg er ekstremt motivert og fokusert på det jeg driver med. Jeg er nok mer fokusert enn de fleste 25-åringene. Folk tror jeg kommer ned på stevner og bare tar med meg en pokal. Det er langt fra sannheten. Jeg forbereder meg i ukevis og planlegger alt ned til den minste detalj. Det ligger mye jobb bak som folk ikke ser, sier Gulliksen.

Hesten VDL Groep Quatro hjalp Geir Gulliksen frem til NM-gull. Gulliksens ambisjon er å delta i OL med samme hest. Rebecca Ballestad-Mender / Norges Rytterforbundet

Han legger ikke skjul på at det finnes ulemper med å være 60 år på toppnivå.

– En ung kar er gjerne mer atletisk og kvikkere i kroppen. Men jeg føler meg ikke så gammel, jeg føler meg ikke som de fleste 60-åringer. Jeg er nok over i over gjennomsnittet bra form for å være 60 år.

Konkurrerer mot barna sine

I februar skrev Gulliksen idrettshistorie ved å ta Norges aller første verdenscupseier. Men så kom en nedslående beskjed:

OL ble utsatt. Den beskjeden tok 60-åringen tungt.

Han har uansett bestemt seg for å satse videre mot OL i 2021. Da vil han være 61 år.

Norge har én sprangridning-plass i OL. Både Gulliksens sønn Johan Sebastian og datteren Victoria kjemper også om den samme plassen.

– Har du vurdert å gi én av dem plassen?

– Vi konkurrerer. Vi blir glade hvis én av oss får den plassen, og den blir i familien. Både Victoria og Johan Sebastian rir veldig bra. De kommer til å bli bedre. De har et helt annet utgangspunkt enn det jeg hadde, sier Gulliksen, som selv startet å ri som 12-åring.

Johan Sebastian, Victoria og Geir Gulliksen er alle i norgestoppen i sprangridning. Jarle Mordal

– Har du OL-plassen i lommen nå?

– Nei, du har ingenting i lommen i denne idretten. Det kan bli skader. Det er langt til OL. Men det er viktig for meg å bekrefte at formen min har vært der den er før.