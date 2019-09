MOLDE: Det var lite som tilsa at Julie Lygren (24) skulle spille eliteseriehåndball i 2019/2020-sesongen. Etter å ha spilt for toppklubben Tertnes i sju år, fant kantspilleren ut at hun skulle trappe ned håndballsatsingen.

Etter sist sesong gikk kontrakten med bergensklubben ut. Lygren var tilbake i gamleklubben Årstad, og skulle i utgangspunktet spille håndball i 2. divisjon i år.