ØYER: – Jeg er godt fornøyd og det var gøy at så mange stilte til start, sier Strædet.

Søndag gikk hun til topps i utfor-NM, som for anledningen var slått sammen med svensk mesterskap, og som også inkluderte utøvere fra land som Finland og Australia. Strædet forteller at det var over 100 deltakere og at hun vant kvinneklassen med 13,5 sekunders margin på Frida Rønning, som ble nummer to.