Venter med å utsette Nordsjørittet: – Vi kan strekke oss langt

– Slik situasjonen er nå så håper, drømmer og ønsker vi fortsatt at vi kan gjennomføre Nordsjørittet slik vi pleier. Det er mange måter å ta hensyn til smittevernet på, og vi vil selvfølgelig følge gjeldende retningslinjer og regelverk fra helsemyndighetene, sier daglig leder Siri Ommedal i Nordsjørittet til Aftenbladet.

Til tross for at all organisert idrett er satt på vent og hele landet er preget av viruspandemien, har hun ikke gitt opp håpet om at turrittet fra Egersund til Sandnes skal arrangeres i år også. Aller helst som planlagt den 13. juni.