Riiber knuste konkurrentene igjen – tok seier nummer syv

22-åringen var i egen klasse i bakken i italienske Val di Fiemme. I langrennssporet paraderte han inn til seier.

Seieren var Riibers 20. verdenscupen så langt i karrieren.

I det som etter hvert ble en stor gruppe bak Riiber ble det en kamp om de øvrige plassene på pallen. Den inneholdt en liten håndfull norske løpere. Farten der var periodevis så lav at stadig flere løpere fikk kontakt.

Sterkest av dem var til slutt tyske Vinzenz Geiger. I mål var han slått med 26,6 sekunder. Sammen med Jørgen Graabak slet Geiger seg løs fra forfølgergruppen på sisterunden.

Graabak, dobbelt OL-mester fra Sotsji i 2014, gikk ut som nummer fem i langrennet, 49 sekunder bak ledende Riiber. I mål var han slått med 27,7 sekunder.

Unggutten Kasper Moen Flatla gjorde et meget godt hopp på 100,5 meter i hoppkonkurransen. Det ville sendt ham et godt stykke opp på resultatlistene, men 20-åringen ble disket for å ha hoppet med en ureglementær dress.

Veteranen Magnus Krog sesongdebuterte fredag. 32-åringen fra Høydalsmo har slitt med en nakkeskade siden han mistet kontrollen etter landing og falt under NM-hopprennet i Falun i november. I Val di Fiemme landet telemarkingen på 98,5 meter i hoppbakken. Det ga 20.-plass foran langrennet, drøyt halvannet minutt opp til Riiber.

I skisporet fikk Krog det tungt og klarte aldri å melde seg på i kampen om de mest fremskutte plassene.

Med fredagens seier økte Riiber forspranget til konkurrentene i verdenscupen sammenlagt. Der var fire av de fem øverste plassene lagt beslag på av nordmenn foran rennet i Val di Fiemme.