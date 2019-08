Sjarmtrollan-Fiorentino: 2–0 (2–0)

Luxol St. Andrews hadde slått Dinamo Chisinau 5–3 tidligere på dagen og sto med full pott etter to kamper. Dermed var kun seier godt nok for Sjarmtrollan mot Fiorentino etter at første kamp mot Dinamo Chisinau endte 2–2.