Arne (28) fra Tromsø har ikke vært i ringen på fire år: Dette sier han om framtiden som proffbokser

20. juni er det fire år siden Kroken-mannen gikk på karrierens første, og til nå eneste, tap som proffbokser. Han kom til kampen med 7–0-statistikk, altså syv seiere av syv mulige, før han ble slått ut i fjerde runde på knockout mot landsmann og tidligere sparringpartner Tim-Robin Lihaug.

– Det er fire år siden nå i sommer. Jeg har egentlig ikke noe godt svar på hvorfor det ikke har blitt noen flere kamper siden da. Jeg fikk ingen varige mén, og er fortsatt superinteressert i boksing, men jeg har sett at livet har mye annet å by på. Boksingen fadet litt ut uten at jeg la merke til det. Det var det som faktisk skjedde, sier Arne Ernstsen til iTromsø.