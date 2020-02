Vraket medaljevinner leter etter svar: – Ekstremt dårlig

For første gang etter seniordebuten i 2011 går Njåtun en sesong uten å være på startstreken i et verdensmesterskap. Tidligere i måneden fikk hun ikke være med til VM enkeltdistanser i Salt Lake City, og det samme skjer neste uke når sprinterne og allroundløperne skal kjempe om nye medaljer på Hamar.

Få norske kvoteplasser og et jevnt nivå mellom et knippe løperne gjorde at det nylig ble holdt et såkalt «amerikansk uttak». Der nådde Njåtun akkurat ikke opp.

– Det er ikke noe annet å si enn at det er kjedelig. Det var bestemt før uttaket at den som var best i Calgary, ville bli tatt ut. Og det ble ikke meg, sier hun.

Dermed er det Hege Bøkko (28) og Sofie Karoline Haugen (24) som skal representere Norge i kvinneklassen i Vikingskipet. Bøkko skal gå sprint, mens Haugen satser på allround.

Sistnevnte var nylig eneste norske kvinne under mesterskapet i USA. Det mener Njåtun viser hvor tynt og sårbart det er på jentesiden i norsk skøytesport.

– Det er jo ekstremt dårlig. Samtidig er det ikke bare vi som sliter, men det svir mindre hos gutta i og med at det er flere av dem. Når noen av jentene er borte, er det så å si ingen igjen. Det blir mer tydelig.

Fakta: Norges VM-uttak Menn sprint: Odin By Farstad (Falken), Håvard Holmefjord Lorentzen (Fana). Kvinner sprint: Hege Bøkko (Hol). Menn allround: Håvard Bøkko (Hol), Sverre Lunde Pedersen (Fana), Hallgeir Engebråten (Nord-Odal). Kvinner allround: Sofie Karoline Haugen (Sandefjord).

En hel gruppe som sliter

Sportssjef Lasse Sætre i Norges Skøyteforbund påpeker at kvinnelaget ikke var godt nok i en viktig periode i oktober og november.

– Det er en brutal kvalifisering. Jeg synes det er synd at vi ikke greide å kvalifisere oss til flere kvoteplasser. Vi er få i toppen og har ikke bredden til Nederland. Det er tungt å jobbe så mye i motbakke, men det har vi vært borti før, sier Sætre.

Også de norske herreløperne har hatt mye trøbbel i vinter. Langt inn i februar har fortsatt hverken Håvard Holmefjord Lorentzen eller Sverre Lunde Pedersen vært på pallen i et individuelt løp.

Njåtun, som i fjor sommer flyttet til Stavanger med samboer og landslagsløper Allan Dahl Johansson, føler situasjonen nå er stikk motsatt av den oppturen norsk skøytesport nøt i 2017/18-sesongen.

– Vi må bare prøve å se fremover og ta ett steg av gangen. Det er selvfølgelig sånn at man kan bli påvirket av situasjonen. Det så vi også i OL-sesongen da noen gjorde det veldig bra, og folk ble dratt med av det. Nå er det motsatt.

– Det er klart at vi må ta noen evalueringer når sesongen er ferdig. Da får vi se hva som skjedde med hele gruppen. Akkurat nå er det vanskelig å gi et helt klar svar, sier bærumsjenta.

Stort slag i trynet

Fem år er gått siden Njåtun slo til i allround-VM med en sensasjonell bronse, som var Norges første medalje på kvinnesiden siden 1980. Nå må hun se mesterskapet fra TV-stolen.

– Det er et stort slag i trynet å få en så dårlig sesong når jeg trodde jeg skulle ha min beste. Det er store kontraster, sier 29-åringen som i vinter – i motsetning til tidligere sesonger – har prioritert sprint foran allround.

– Hvordan forklarer du problemene?

– Det er veldig sammensatt. Vi skal ta en evaluering på det etter sesongen. Jeg vil egentlig ikke utdype noe mer før det.

Njåtun mener det er for tidlig å si hva hun gjør etter sesongen.

– Det er alltid kjedelig når ting ikke går, og da er det vanskelig å svare på slike spørsmål. Det gjelder å komme seg ovenpå igjen før man tar en avgjørelse.