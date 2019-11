Fredrikstad – Molde 26–26

Molde ledet med ett mål da et minutt gjensto av eliteseriekampen mot Fredrikstad søndag kveld. Moldes målvakt for kvelden, Caroline Martins, hadde akkurat reddet et forsøk fra venstrekanten og hjemmelaget hadde en spiller utvist. Molde hadde dermed en matchball til å avgjøre kampen.