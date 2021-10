Warholm mener han bør vinne gjev pris: – Vil føle meg forbigått

LILLEHAMMER (VG) Karsten Warholm (25) topper verdensrankingen og er blant favorittene til å vinne World Athletics «Athlete of the Year». Men nordmannen vet alt om hvordan det føles å bli «ranet» for friidrettens gjeveste pris.

GULLGUTT: Karsten Warholm vant OL-gull med et verdensrekordløp i Tokyo. Nå jakter sunnmøringen nye priser.

Få, om noen, presterer like jevnt på et skyhøyt nivå som Karsten Warholm (25). Prestasjonene har sendt nordmannen til topps på World Athletics’ (Det internasjonale friidrettsforbundet) ranking av verdens beste mannlige utøvere – uansett øvelse.

Nå beholder han etter alt å dømme tronen ut året.

– Jeg håper det. Jeg kan ikke se at rankingen ikke skal holde ut året, sier Warholm til VG.

De største internasjonale konkurransene, hvor utøverne kan sanke mest poeng til rankingen, er unnagjort. Dermed er det ikke lenger mulig for Warholms argeste konkurrenter, Mondo Duplantis og Ryan Crouser, å passere 25-åringen.

– Det føles bra. Det var litt viktig å komme fordi på slutten, da får jeg mange gratismåneder på toppen. Det OL-resultatet reddet nok meg, sier Warholm.

Han har hatt en voldsom progresjon år etter år, og står nå med fire løp under 47 sekunder. Det raskeste, verdensrekorden på 45.94, sikret ham OL-gullet på 400 meter hekk i Tokyo. Stort sett hver gang han går ut på banen, leverer han et toppløp. Det gir mange rankingpoeng.

På tampen av hvert kalenderår deler World Athletics ut prisen for årets utøver, både for kvinner og menn. Warholm håper rankingen kan gi en pekepinn mot hvem som stikker av med den gjeve prisen.

– Hvis jeg ikke får den i år, vil jeg føle meg forbigått. Men man skal aldri ta det forgitt. Får jeg den ikke i år, kommer jeg aldri til å få den, sier han.

– Ryan Crouser i kulestøt har også gjort det veldig bra. Vi er de to som har slått verdensrekord i år. Det må telle noe. Jeg er den eneste som satte rekorden i OL, men jeg vet ikke. Det er umulig å si. Jeg sitter ikke i juryen, men jeg har et lite håp om at det skal gå min vei i år. Jeg har lyst på den, jeg har det, forteller han.

Usain Bolt er tidenes mestvinnende av prisen:

Fakta Tidligere vinnere «Athlete of the Year», kvinner og menn 2020: Armand Duplantis / Yulimar Rojas 2019: Eliud Kipchoge / Dalliah Muhammad 2018: Eliud Kipchoge / Caterine Ibargüen 2017: Mutaz Barshim / Nafissatou Thiam 2016: Usain Bolt / Almaz Ayana 2015: Ashton Eaton / Genzebe Dibaba 2014: Renaud Lavillenie / Valerie Adams 2013: Usain Bolt / Shelly-Ann Fraser-Pryce 2012: Usain Bolt / Allyson Felix 2011: Usain Bolt / Sally Pearson 2010: David Rudisha / Blanka Vlasic Se alle vinnerne her, hos World Athletics. Vis mer

Skulle det ikke gå veien i år, vil det ikke være første gangen Warholm blir slått på målstreken til prisen.

I 2019 satt han håpefull i salen i Monaco sammen med med trener Leif Olav Alnes. Hekkeløperen hadde gått ubeseiret gjennom sesongen og det meste tydet på at prisen skulle bli hans.

I stedet dukket Eliud Kipchoge opp på videolink fra Kenya. Maratonløperen hadde løpt under to timer på maraton, i et løp med mange hjelpemidler, en omdiskutert sko og et resultat som ikke ble godkjent som en gyldig tid av World Athletics. De valgte likevel å gi prisen til kenyaneren.

– Da følte jeg meg ranet. Men det går fint, jeg har kommet over det nå. De kan gjøre opp for det hvis de er litt hyggelige mot meg nå, smiler Warholm i dag.

– Det kommer ingen på video fra Kenya i år?

– Nå er det maratonsesong, så det er ikke avgjort ennå selvfølgelig. Jeg føler at OL er det viktigste, og at jeg satte den i OL burde telle nok. Men du vet aldri, sier han.