De beste gir sine mesterråd: Slik blir du best i Fifa

Hvordan slå vennene dine i Fifa? Her er tipsene.

Mange spiller Fifa, men ikke alle er like gode. Hva gjør de flinkeste?

30. sep. 2021 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

De aller mest ihuga har allerede betalt for å få tilgang tidlig, men fredag er den årlige merkedagen her for spill- og fotballfans:

Da slippes EA Sports’ Fifa 22 til massene.

Med det følger ikke bare glede og vennskapelige dueller, men også store doser frustrasjon og ødelagte Playstation-kontrollere etter å ha tapt for fjerde kamp på rad online.

Heldigvis kan man bli flinkere. Vi har snakket med tre av Norges beste Fifa-spillere. Alle har allerede spilt det nye spillet en del timer.

I denne saken deler de sine råd for hvordan man slår motstanderne.