Henrik Ingebrigtsen klarte ikke EM-kravet

BISLETT STADION (VG) Henrik Ingebrigtsen klarte ikke EM-kravet på 10.000 meter under et stevne på Bislett Stadion onsdag kveld. Han var ti sekunder for sent ute.

SLET: Henrik Ingebrigtsen forsøkte seg på EM-kravet på 10.000 meter på Bislett i kveld, men måtte slite.

13. apr. 2022 20:17 Sist oppdatert nå nettopp

Henrik Ingebrigtsen fikk eksklusiv drahjelp da han forsøkte å ta EM-kravet på 10.000 meter på Bislett Stadion.

Påskeharene Filip Ingebrigtsen og Sondre Nordstad Moen skulle gjøre reiseveien på de 25 rundene på banen lettere for 32-åringen. I tillegg synliggjorde en lyshare hvor fort eldstebror Ingebrigtsen måtte løpe. Likevel gikk det ikke for Ingebrigtsen, som kom inn på tiden 28,25.

Dermed var han ti sekunder for sent til EM-kravet på på 28 minutter og 15 sekunder.

– Det er ikke så mye som skal til, men i dag tror jeg at jeg fikk ut det jeg hadde, oppsummerer Henrik Ingebrigtsen til TV 2.

– Det er mange positive ting å ta med seg videre, ikke minst at kroppen tåler 10.000 meter på bane med piggsko. Jeg ser optimistisk på dette. Jeg er bare så vidt i gang, legger han til.

Det var tre mann som løp raskere enn Ingebrigtsen: Narve Gilje Nordås vant foran Magnus Thuv Myhre og Abdullahi Dahir Rabi. De løp alle tre under EM-kravet til mesterskapet som arrangeres 15.-21. august i München.

Første 10.000 meter

Ingebrigtsen er langt fra rutinert på 10.000 meter. August 2019 var forrige gang Ingebrigtsen løp distansen på bane, men den gangen hoppet han av etter 7600 meter. I samme løp satte Nordstad Moen norsk rekord på 27.24,78.

Etter et langt idrettsliv i europatoppen på 1500 meter og 5000 meter, prøver storebror Ingebrigtsen nå lykken på nye jaktmarker. Han har slitt med skader i lang tid, og ble operert i lysken i fjor sommer. Det siste året har løpeesset brukt til rehabilitering.

Den rutinerte løperen har fått en større og mer fremtredende rolle i Team Ingebrigtsen denne sesongen. Løpebrødrene har fortalt pappa Gjert at de først og fremst ønsker ham som en far, ikke lenger som trener.

I farens fravær har Henrik Ingebrigtsen tatt på seg en koordinator-rolle i teamet. De lener seg også på deres mangeårige agent, svenske Daniel Wessfeldt.